Türk Lirası Haftaya Dolar Karşısında Düşüşle Başladı

Türk Lirası uzun bayram tatili sonrasında yeni haftaya dolar karşısında değer kaybıyla başladı.

Türk Lirası gün içinde bir ara yüzde 3,5 değer kaybetti ve 1 Dolar 6,22 Türk Lirası’na kadar yükseldi.

Türk Lirası bu yıl yatırımcıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi politikalarına etkisiyle ilgili endişeleri ve Amerika’yla devam eden diplomatik kriz nedeniyle yüzde 40 değer kaybetti.

Amerika, rahip Andrew Brunson’ın Türkiye’de ev hapsinde tutulması nedeniyle iki bakana yaptırım kararı almış, Türkiye’den ithal edilen alüminyum ve demire yönelik gümrük vergisini arttırmıştı.

Brunson, casusluk ve terör suçlmalarıyla karşı karşıya. Suçlu bulunması halinde 35 yıl ceza alabilir. Brunson suçlamaları reddediyor.

Yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine nakledilmişti.

