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  4. Türk lirası ile dalga geçtiği görüntüler tepki toplamıştı! O Pakistanlı için sınır dışı işlemi başlatıldı

Türk lirası ile dalga geçtiği görüntüler tepki toplamıştı! O Pakistanlı için sınır dışı işlemi başlatıldı

21.04.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan uyruklu bir kişinin Türk lirasını aşağıladığı videolar sosyal medyada ortaya çıkınca tepki çekmişti. Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği belirlenen F. E. adlı kişi için sınır dışı işlemi başlatıldı.

Türk lirası ile dalga geçtiği görüntüler tepki toplamıştı! O Pakistanlı için sınır dışı işlemi başlatıldı

İstanbul'da F. E. adlı Pakistan uyruklu kişi yakalandı. F. E.'nin Türk lirasını aşağıladığı görüntülerin ardından sınır dışı edilmek üzere işlemler başatıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Türk Lirası ile aşağılayıcı bir üslupla video çekerek sosyal medyada paylaştığı tespit edilen bir şüpheli hakkında çalışma başlattı. Pakistan uyruklu olduğu belirlenen F.E. adlı şüpheli, 20 Nisan Çarşamba günü Bayrampaşa'da yakalandı. Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilirken, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası
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