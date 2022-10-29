HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türk lirasına büyük saygısızlık! Sosyal medyadaki skandal görüntüler ekipleri harekete geçirdi

Türk lirasına büyük saygısızlık! Sosyal medyadaki skandal görüntüler ekipleri harekete geçirdi

29.10.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ekipleri hemen harekete geçirdi. Görüntülerde bir kişinin Türk lirasını yaktığını gören kullanıcılar ise peş peşe tepki gösterdi. Aynı şüphelinin uyuşturucu madde paylaşımları da ortaya çıktı. Yapılan aramada 1 adet bir kısmı yanmış 100 TL de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türk lirasına büyük saygısızlık! Sosyal medyadaki skandal görüntüler ekipleri harekete geçirdi

Rize’de sosyal medyadan para yakıp uyuşturucu paylaşımı yapan şahıs mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince bir şahsın sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde paylaşımı yaptığı ve Türk lirasını yaktığı videoyu paylaştığını belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde kimliği belirlenen Ü.H. (42) isimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde, 6 parça halinde toplam ağırlığı 3 kilo 77 gram esrar maddesi, 2 kök Hint keneviri, 1 adet tabanca, 2 adet yivsiz av tüfeği ve 1 adet bir kısmı yanmış 100 TL ele geçirildi. Ekipler tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aaaaBaşlıksız-1

FENOMEN İSİM DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sosyal medya fenomenlerinden Mika Can Raun, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoda Türk Lirası'nı klozete atarak sifonu çekmişti. Yaptığı bu hareketin ardından gözaltına alınan ancak sonrasında serbest bırakılan Mika Raun'un görüntüleri de çok sayıda kullanıcının tepkisini toplamıştı.

Bu defa abarttı! Tuvalette çektiği fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medyada şok etkisi yarattı Bu defa abarttı! Tuvalette çektiği fotoğraflarını paylaştı! Sosyal medyada şok etkisi yarattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırmızı kategorideydi! Kafası ve ayakları kaldı Kırmızı kategorideydi! Kafası ve ayakları kaldı
Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi...Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi...
Eşeğini denize soktu! Bin pişman olduEşeğini denize soktu! Bin pişman oldu
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Gözaltı Türk lirası Rize

En Çok Okunan Haberler

TOGG CEO'su açıkladı: Fiyatı belli oldu mu?

TOGG CEO'su açıkladı: Fiyatı belli oldu mu?

Akaryakıt fiyatlarında dengeleri değiştirecek hamle!

Akaryakıt fiyatlarında dengeleri değiştirecek hamle!

Kasaptan aldığı eti yedi, sabah uyandığında hayatı altüst oldu!

Kasaptan aldığı eti yedi, sabah uyandığında hayatı altüst oldu!

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

Anıtkabir ziyaretine damgasını vuran kare! İki liderden yıllar sonra bir ilk

Anıtkabir ziyaretine damgasını vuran kare! İki liderden yıllar sonra bir ilk

Bayram alışverişine gitti, dükkandan çıkınca katliamı önledi! "Bu kahramanlığı yapmasaydı..."

Bayram alışverişine gitti, dükkandan çıkınca katliamı önledi! "Bu kahramanlığı yapmasaydı..."

İlginizi Çekebilir

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.