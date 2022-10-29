Türk lirasına büyük saygısızlık! Sosyal medyadaki skandal görüntüler ekipleri harekete geçirdi

Rize’de sosyal medyadan para yakıp uyuşturucu paylaşımı yapan şahıs mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince bir şahsın sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde paylaşımı yaptığı ve Türk lirasını yaktığı videoyu paylaştığını belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde kimliği belirlenen Ü.H. (42) isimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde, 6 parça halinde toplam ağırlığı 3 kilo 77 gram esrar maddesi, 2 kök Hint keneviri, 1 adet tabanca, 2 adet yivsiz av tüfeği ve 1 adet bir kısmı yanmış 100 TL ele geçirildi. Ekipler tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FENOMEN İSİM DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sosyal medya fenomenlerinden Mika Can Raun, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoda Türk Lirası'nı klozete atarak sifonu çekmişti. Yaptığı bu hareketin ardından gözaltına alınan ancak sonrasında serbest bırakılan Mika Raun'un görüntüleri de çok sayıda kullanıcının tepkisini toplamıştı.



