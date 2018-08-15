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Türk lirasına destek kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 17:41 | Son Güncelleme

Ardahan'da bir pastanenin işletmecisi, 500 dolar bozdurup makbuzunu getirene Kurban Bayramı dolayısıyla bir tepsi baklava hediye edecek

ARDAHAN/KARS (AA) - Ardahan'da pastane işletmecisi Deniz Özer, Türk lirasına destek için 500 dolar bozdurup makbuzunu getirene bir tepsi baklava armağan edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına destek veren Ardahanlı esnaf Deniz Özer, bayram için hazırladığı baklavalarla kampanyaya katıldı.

Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyayı Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlattığını söyledi.

Bayram için birçok hazırlık yaptıklarını, bunlardan birisinin de baklava olduğunu dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Türkiye'mizin bugünkü sıkıntılı durumdan kurtulması için böyle bir kampanya başlattım. 500 dolar bozdurana bayram tatlısı hediyemiz olacak. Kampanyaya destek için benim aklıma tatlı geldi. Onun için diyorum ki işi tatlıya bağlayalım."

Özer, uygulamasının Kurban Bayramı arefesine kadar süreceğini anlattı.

- Kars'ta dolar bozdurana "tıraş" bedava

Kars'ta da kuaför salonu işleten Mesut Adıgüzel, dolar bozdurup makbuz getirene bedava tıraş kampanyası başlattı.

Adıgüzel, kampanyası kapsamında Atatürk Caddesi'ndeki kuaför salonuna gelen müşterilerini dolar bozdurmaları halinde bedava tıraş ediyor.

Mesut Adıgüzel, AA muhabirine, Türk ekonomisine destek için bu kampanyayı başlattığını anlatarak, "Halkımızın, vatandaşlarımızın duyarlı olabilmesi için böyle bir kampanya başlattık." dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Adıgüzel, "Bozdurulan doların miktarının önemi yok, istediğiniz kadar dolar bozdurup burada tıraş olabilirsiniz. Kimse bizim birlik ve beraberliğimizi bozamaz, burası Türkiye'dir bu ülke, bu bayrak her zaman olacak." ifadesini kullandı.

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Ardahan Deniz Özer Türk lirasına destek kampanyası

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