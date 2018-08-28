Türk Lirası’ndaki Değer Kaybı Afrin-Cerablus Hattını da Etkiledi

Türk Lirası’nın diğer para birimleri karşısındaki değer kaybı yalnızca Türkiye’yi değil, Suriye’de Türkiye’nin genel olarak kontrol ettiği bölgeleri de etkiledi.
Türk Lirası’nın değer kaybettiği yabancı para birimleri arasında Suriye Pound’u da var.
Bu yüzden Afrin-Cerablus hattında yer alan ve Türkiye’nin kontrolunda bulunan yerlerde esnaf, tıbbi yardım ekipleri ve Türkiye’nin desteklediği ÖSO üyeleri durumdan etkilendiklerini belirtiyor.
Özgür Suriye Ordusu'ndan Ghassan Kinno şunları söylüyor: “Son dönemde maaşlarımız ÖSO üyesi başına 300-400 Lira civarında seyrediyordu. Ancak son zamanlarda 200 Lira’ya düştü. Lira değer kaybettince şu an maaşlarımız 15 bin Suriye Pound’undan daha az. Türk Lirası çok değer kaybetti, maaşlarımızın miktarı bu yüzden hep değişiyor.”
Türkiye Suriye’de kontrol ettiği bölgelerde sağlık ve eğitim hizmetlerine destek veriyor. Yerel polisleri de eğiten Türkiye, bu bölgelerdeki muhalif grupların düzenli bir askeri güç haline gelmesine de yardım ediyor.
Bölgedeki esnaf ve işadamları da Lira’nın değer kaybından etkilenmiş. Toptancılar günde 2-3 bin Dolar kazanırken, şimdi kazançları bin Dolar'ın altına düşmüş.
Esnaf, bayramda bile piyasanın canlanmadığını belirtiyor.
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