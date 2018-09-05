Türk Lirası'ndaki değer kaybı ilaç sıkıntısına yol açıyor mu?

Türk Lirası'ndaki hızlı değer kaybı, yeni ilaç ithalatını ve eczaneleri de etkilemeye başlamış durumda.

Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Depolarda şu an ilaç var ancak 15 Eylül'den itibaren depolar boşalacak ve döviz artışı etkisini gösterecek" derken, İstanbul Eczacı Odası, çoğu kanser ve kronik rahatsızlıklarda kullanılan 1000'e yakın yakın ithal ilacın piyasada bulunamadığını söylüyor.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamalarda "ilaç sektörünün etkilenmeyeceğini" vurguluyor.

Ancak ilaç bulmanın zorlaştığını eczaneler de dile getiriyor. Bursa'dan bir eczane çalışanı, "İthal ilaçlarla ilgili sıkıntılar olmadığı doğru değil. İlaç eksikler listesini depoya okuyoruz, depolar 'yok' yanıtını veriyor" diyor.

Peki sektördeki kaygıların nedeni ne? Sağlıkçılar ve hükümet yetkilileri ne diyor?

'Firmalar ilacı piyasadan çekmiyor ama limitli bir şekilde dağıtıyor'

ABD ile yaşanan gerilim sonrası Türk Lirası'nın sert değer kaybetmesi, sağlık sektöründen kaygılı seslerin yükselmesine neden oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de eczacılık ürünlerinin ithalatı 2017'de 4,44 milyar dolardı. Bu, toplam ithalatın yaklaşık yüzde 2'si.