Türk Lirasını yırttı! Utanmadan bir de o anları paylaştı! Sosyal medyada infial yaratan görüntüler için harekete geçildi

Sosyal medya platformu Tiktok'ta akşam saatlerinde paylaşıma giren bir video çok sayıda kullanıcıyı sinirlendirdi. Türk Lirası'nı aşağılayan yabancı uyruklu şahış için çok sahıda ihbar yapılmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

PARAYI YIRTTI, UTANMADAN BİR DE PAYLAŞTI

Yabancı uyruklu bir şahıs Tiktok hesabından Türk Lirası'nı yırtarak paylaşım yaptı. Kendini bilmez hareketler eşliğinde Türk Lirası'na hakaret eden şüpheliyi görenler sert şekilde tepki gösterdi. İnfial yaratan videonun ardından beklenen haber yine akşam saatlerinde sosyal medyadan geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptığı paylaşımla tepki çeken videonun sahibinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



29.11.2022 günü bir sosyal medya platforumunda Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde;

Olayı Erasmus Programı kapsamında 27.11.2022 tarhinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

