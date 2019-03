Türk lise öğrencileri New York’ta iki önemli başarıya imza attı

ABD’de gerçekleştirilen dünyanın en prestijli robot yarışmalarından First Robotics Competition’da Bahçeşehir Koleji İntegra takımı birinci olurken, Adnan Menderes Anadolu Lisesi robotik takımı Amal Hawks 7611 ’Rookie İnspiration Award Sponsored by National Instruments’ ödülünü almaya hak kazandı.

Dünyanın en prestijli robot yarışmalarından First Robotics Competition’ın 30.’su ABD’nin New York kentinde bulunan Hofstra Üniversitesinde gerçekleştirildi. Yarışma, girişimci lise öğrencilerinin takım ruhu ile yarışarak robotik kodlama, tasarım ve teknolojik uygulamaları kullanarak bilim, teknoloji, fizik, matematik ve mühendislik gibi alanlarda geleceğin liderlerine erken yaşlarda bir alt yapı ve fırsat sunmayı hedefliyor. Lise öğrencilerinin takımlar halinde katıldıkları yarışmada katılımcılar gerçek bir mühendislik deneyimi için yarışıyor. Yarışmaya katılan takımlar kısıtlı kaynak ve 6 haftada yaptıkları robotlar ile 8x15 metrelik bir sahada kendilerine verilen hedefleri gerçekleştirmek için mücadele ediyor. Yarışmada takımlar aynı anda sahada 3’erli 2 takım halinde 6 robot ile yarışıyor.

Bu yıl toplam 37 takımın katıldığı yarışmada Türkiye’den Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, Darüşşafaka Lisesi ve Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi robot takımları yer aldı. Yarışmada Bahçeşehir Koleji İntegra takımı birinci olurken, Adnan Menderes Anadolu Lisesi robotik takımı Amal Hawks 7611 ’Rookie İnspiration Award Sponsored by National Instruments’ ödülünü almaya hak kazandı.