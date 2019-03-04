"Türk madenciliği sessiz bir devrim yaşıyor"

TORONTO (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, son yıllarda hayata geçirilen yenilikler ve uygulamalarla Türk madenciliğinin sessiz bir devrim yaşadığını söyledi.

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen Dünya Madencilik Fuarı'na (PDAC) katılan Türk heyetine başkanlık eden Cansız, etkinliğin ikinci gününde Kanada ve dünyanın değişik ülkelerinden gelen sektör temsilcilerine sunum yaptı.

Sunumun ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Cansız, "Türk madenciliği şu anda sessiz bir devrim yaşıyor. Bunu şu anda sektörün içinde olanlar hissediyor ama çok yakın bir zamanda vatandaşlarımız da bunu görecekler." dedi.

Cansız, madenciliği düzenleyen ulusal standartlarda çok önemli değişiklikler yapıldığını hatırlatarak, "Kamu kurumumuz MTA, 85 yıllık tarihinde toplamda 6 milyon metre sondaj yaparken son 2 yılda 2,5 milyon metre sondaj rakamına ulaştı. Bu, yer altında sahip olduklarınızın ve onlara ait bilgilerin yer üstüne çıkarılması ve analiz edilmesi demek. Bu da maden projelerimizin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi manasına geliyor." diye konuştu.