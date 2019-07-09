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Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu bilgilendirme toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 16:29 | Son Güncelleme

Sivas’ta, İstanbul Maden İhracatçılar Birliği (İMB) tarafından Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu bilgilendirme toplantısı yapıldı.Toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Rüstem Çetinkaya, Maden Tetkik Arama Genel Müdür Yardımcısı Ercan Demiryürek, protokol üyeleri, muhtarlar ve maden şirketi sahipleri katıldı.Toplantıda, madencilik denildiği zaman ülkede ilk akla gelen illerden birinin de Sivas olduğunu fakat en büyük sıkıntının ürünü işleme konusundaki eksiklikler olduğunu aktaran Vali Salih Ayhan, “Bu sıkıntıyı giderip ham maddeyi işletebilmek ülke ekonomisine yıllık doğrudan 10 milyar üzerinde bir katkısı var.

Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu bilgilendirme toplantısı

Sivas’ta, İstanbul Maden İhracatçılar Birliği (İMB) tarafından Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Rüstem Çetinkaya, Maden Tetkik Arama Genel Müdür Yardımcısı Ercan Demiryürek, protokol üyeleri, muhtarlar ve maden şirketi sahipleri katıldı.
Toplantıda, madencilik denildiği zaman ülkede ilk akla gelen illerden birinin de Sivas olduğunu fakat en büyük sıkıntının ürünü işleme konusundaki eksiklikler olduğunu aktaran Vali Salih Ayhan, “Bu sıkıntıyı giderip ham maddeyi işletebilmek ülke ekonomisine yıllık doğrudan 10 milyar üzerinde bir katkısı var. Eğer çıkan cari açığı kapatmak istiyorsak madencilik konusunda ki enerjimizi daha da artırmamız gerekiyor. Hani hep yerli ve milli diyoruz ya işte yerli malımız, milli malımız onu işleyip çıkan cari açığı kapatırsak ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlarız.’’ dedi.
Sivas’ta 68 maden ocağı ve sadece maden ocaklarında 2 bin 500 civarı çalışanın olduğunu belirten Ayhan, “Sivas gerek alçıda, doğal taşta, kromda ve mermerde Türkiye’de önde gelen, ancak bunun işletme maliyetleri ve ulaşım maliyetlerine baktığımızda biraz bu manada geride olduğumuzu düşünmekteyiz. Ama yine de de ‘maden kenti Sivas’ kavramının altını hep beraber dolduracağız İnşallah" ifadelerini kullandı.
Madenciliğin önceden beri gelen olumsuz algısının maden yatırımlarını kötü etkilediğini vurgulayan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Rüstem Çetinkaya ise, “Madenciliğin gerek ekonomik katkısı ve potansiyelinin aynı zamanda da hayatımızdaki yerinin farkında olunmaması, gerek geçmişteki olumsuz uygulamalarda oluşan negatif sosyal algının bugün yapılan iyi şeyler ve gelinen profesyonel noktaların anlaşılmasında büyük engel teşkil etmesi nedeniyle kamuoyuna ciddi planlı reel bir iletişim stratejisiyle anlatılması elzem olmuştur ’’ şeklinde konuştu.
Toplantının amacından bahseden Çetinkaya, “Tespit edilen illerde bürokratik erk, siyasi erk, oda başkanları, yerel basın, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kanaat önderlerinin katılımıyla toplantımızı gerçekleştirerek tüm madencilerimizin geldiği nokta ve yürüdüğü hedefler anlatılarak aynı zamanda da katılımcılardan öneriler alarak Türkiye’nin yarınlarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz ’’ dedi.
Konuşmaların ardından İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Rüstem Çetinkaya, Sivas Valisi Salih Ayhan’a plaket taktim etti.
Program, katılımcılara madenlerin önemimin anlatıldığı slayt gösterisinin yapılması ve madenlerin öneminin anlatıldığı konuşmaların yapılması ile sona erdi.

Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu bilgilendirme toplantısı

Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu bilgilendirme toplantısı

Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu bilgilendirme toplantısı

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