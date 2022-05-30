Türk Malı dizisinin Seval'iydi! Devin Özgür Çınar'ın son hali şaşırttı

2010-2011 yılları arasında yayınlanan Türk Malı dizisinde Seval rolünü canlandıran Devin Özgür Çınar ilerleyen yıllarda Galip Derviş, Kalbimdeki Deniz, Menajerimi Ara dizileriyle de gündeme geldi. Devin Özgür Çınar, yıllar içerisinde değişimiyle şaşırttı.
Devin Özgür Çınar, Türk Malı dizisinde Bekir Aksoy'un hayat verdiği Gökhan karakterinin eşi olarak yer alıyordu.
Şimdilerde 48 yaşında olan Devin Özgür Çınar, son haliyle şaşırttı.
Devin Özgür Çınar, Geriye Kalan filminde hayat verdiği Çiğdem Vitrinel rolüyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü almıştı.
Birçok dizi, tiyatro ve film projesinde yer alan Çınar, Türk Malı dizisinin yanı sıra İkinci Bahar dizisinde hayat verdiği Cennet karakteriyle de akıllara kazındı.
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