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Türk Malı dizisinin Seval'iydi! Devin Özgür Çınar'ın son hali şaşırttı

30.05.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran komedi türündeki Türk Malı dizisinde başrolde Şafak Sezer ve Binnur Kaya, Erman-Abiye Kuzu rolüyle yer aldı. İkilinin trajikomik evliliğinin işlendiği bu dizide Devin Özgür Çınar, Kuzu ailesinin komşusunu canlandırıyordu. Devin Özgür Çınar'ın son hali şaşırttı...

Türk Malı dizisinin Seval'iydi! Devin Özgür Çınar'ın son hali şaşırttı

2010-2011 yılları arasında yayınlanan Türk Malı dizisinde Seval rolünü canlandıran Devin Özgür Çınar ilerleyen yıllarda Galip Derviş, Kalbimdeki Deniz, Menajerimi Ara dizileriyle de gündeme geldi. Devin Özgür Çınar, yıllar içerisinde değişimiyle şaşırttı.

DEVİN ÖZGÜR ÇINAR'IN SON HALİ

Devin Özgür Çınar, Türk Malı dizisinde Bekir Aksoy'un hayat verdiği Gökhan karakterinin eşi olarak yer alıyordu.

Türk Malı dizisinin Seval'iydi! Devin Özgür Çınar'ın son hali şaşırttı

Şimdilerde 48 yaşında olan Devin Özgür Çınar, son haliyle şaşırttı.

Türk Malı dizisinin Seval'iydi! Devin Özgür Çınar'ın son hali şaşırttı

Devin Özgür Çınar, Geriye Kalan filminde hayat verdiği Çiğdem Vitrinel rolüyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü almıştı.

Türk Malı dizisinin Seval'iydi! Devin Özgür Çınar'ın son hali şaşırttı

Birçok dizi, tiyatro ve film projesinde yer alan Çınar, Türk Malı dizisinin yanı sıra İkinci Bahar dizisinde hayat verdiği Cennet karakteriyle de akıllara kazındı.

Türk Malı dizisinin Seval'iydi! Devin Özgür Çınar'ın son hali şaşırttı

Türk Malı dizisinin Seval'iydi! Devin Özgür Çınar'ın son hali şaşırttı

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