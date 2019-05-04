Türk masalları külliyatta bir araya getirilecek

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Başkanlığı koordinesinde Türk kültürünün bir parçası olan Anadolu masallarının bir araya getirilerek derlenmesi kapsamında "Türk Masal Külliyatı Çalıştayı" düzenlendi. Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde düzenlenen çalıştayda, Türkiye sahası masallarını içine alan bir araştırma ve yayın projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreninden önce bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Somut Olmayan Türk Kültür Mirası Daire Başkanı Vildan Satık, çalışmaları hakkında bilgi vererek, projenin detaylarını anlattı. Satık, proje kapsamında, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde kayıtlı masallarla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Araştırmalarda, masalla ilgili 143 yazılı belgeden 435 adet, dinlenen 41 adet ses bandından ise 71 adet masal tespit edilmiştir. Bakanlığımızın taşra teşkilatında görev yapan folklor araştırmacıları tarafından 38 ilde gerçekleştirilen saha araştırmaları sonucunda ise 278 adet masal derlemesi genel müdürlüğümüze ulaştırılmış olup diğer illerdeki çalışmalar halen devam etmektedir." şeklinde konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İnternete en hızlı giren telefonlar Denizli’de açılan ‘Karma Sergi’ büyük ilgili gördü Mardin’de şiddetli sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu

"Anadolu Masallarından Seçkiler"in hazırlanması ve yayınlanması hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Satık, genel müdürlük ve paydaşlarıyla Türk masal geleneğinin yaşatılması ve çocuklarla buluşturulmasını sağlamak üzere "Türk Masal Külliyatı" hazırlama çalışmalarının büyük bir azim ve şevkle sürdürüldüğünü belirtti. - "Artık anneler çocuklarını masalla uyutsun" AKM Başkanı ve proje yürütücüsü Dr. Zeki Eraslan ise AKM'nin çalışmaları ve görevleri hakkında bilgi verdikten sonra projenin detaylarına değindi. Türk Masal Külliyatı'nın Türk sözlü anlatı geleneğinin günümüze taşınması suretiyle aslında yapmaya çalıştıkları faaliyetin bir derleme hareketi olduğuna vurgu yapan Eraslan, "Bugüne kadar sözlü anlatı geleneği çerçevesinde yer alan masallarımız AKM'nin öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu iş birliği ile bir araya getirilecek. Unutulmaya yüz tutmuş olan masalcılık geleneği, masal geleneği yeniden kamuoyunun takdirlerine arz edilecektir." dedi.

Eraslan, masalların Türk kültüründe çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Artık anneler çocuklarını masalla uyutsun. Bu çok önemli. Unutulmaya yüz tutmuş bir hakikat. Somut olmayan bu kültürel mirasımızı canlı tutmak bizim vatan ve millete bir vefa borcumuzdur. Nasıl ki, Kültür ve Turizm Bakanlığımızda ciddi anlamda bir derleme ve veri varsa Türk Dil Kurumu Başkanlığımız da ağız araştırmalarından şu an 400'e yakın bir masalı derlemiş durumda. Bu çalışma neticesinde bu masalların tamamı bir külliyat şeklinde yayınlanacak." - "Çocuklarımız, yabancı masallarla eğlenip onları ezberliyor" Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu da çocukların yabancı müzik, masal ve hikayelerle büyütüldüğünü söyleyerek, "Tatil yerlerine gittiğiniz zaman Almanca vesair dillerden masallarla çocukları eğlendiriyorlar ve bizim çocuklarımız bu şekilde onları ezberliyorlar maalesef. Bu çok acı bir şey. Ben de bir babayım. Kaç tane masal biliyorum? Bilmiyorum. Hakikaten bu projenin millet adına, insanlık adına, yeni nesil adına çok çok kıymetli bir şey olduğunu ve bunun ete kemiğe bürünebileceğini gördük." diye konuştu.