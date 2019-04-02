Türk mermerciler ABD yolcusu

Dünyanın en önemli ihtisas fuarlarından olan Coverings Orlando Uluslararası İnşaat Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı’na Türkiye’den de 50’nin üzerinde firmanın katılımı bekleniyor.

Mamet Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selçuk Çevik, Amerika’nın Türk mermer sektörü açısından çok önemli olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl doğal taş sektörü olarak Türkiye’nin 3 bin 809 firma ile toplamda 2 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştirdiğinin altını çizen Çevik, işlenmiş mermer ve traverten ihracatında en büyük pazarın ABD olduğunu söyledi. Çevik, toplam mermer ihracatında ABD’nin Çin’in arkasından ikinci sırada olduğunu belirtti.

Amerika’da mermer sektörünün Türk mermeri olmadan düşünülemeyeceğini kaydeden Çevik, Türkiye’den gelen mermerin hemen hemen her evde kullanıldığını söyledi. Lüks konutlarda da Türk mermerinin ilk tercih olduğunu ifade eden Çelik, ancak Amerikalıların bunun Türk mermeri olduğunu bilmediğini belirtti. Amerika’da İtalyan algısının çok güçlü olduğunu vurgulayan Çevik, Türkiye’nin mermerde mutlaka algıyı yükseltmesi ve markalaşmaya önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD’deki fuarların bu anlamda büyük önem taşıdığına işaret eden Çevik, 30 yıldır düzenlenen ve bu sene 26 bin profesyonelin katılmasının beklendiği Coverings Fuarı’nın sektör açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Fuarda tüm sektör temsilcileri ile birebir görüşme imkanı bulduklarını belirten Çevik, "Fuarda yeni çıkan taşları, dünyadaki trendleri ve hangi taşın moda olduğunu görebiliyorsunuz. Hangi firma hangi taşı üretiyor, yeni çıkan bir taş var mı yok mu onları görüyorsunuz. Bu şekilde siz de pazara sunmak için o taşları araştırıyorsunuz. Örneğin birkaç senedir beyaz ve gri furyası var. Bu renk taşlar yaklaşık 3 senedir diğer taş renklerine göre çok daha fazla satıyor" dedi.

ABD’nin Türkiye için iyi bir pazar olmasına karşın son dönemde inşaat sektöründe bir düşüş olduğuna dikkat çeken Çevik, şöyle devam etti: "Amerika’da inşaat sektörü biraz daralma yaşıyor ve işler de yavaşlıyor. Böyle olunca insanlar daha ucuz ürünlere yöneliyor. Örneğin mermer yerine seramik kullanımının artmaya başladığını görüyoruz. Çok iyi ve çok kaliteli seramikler var. Mermerden daha ince olduğu için lojistiği de daha uygun oluyor. Ben sektörün önümüzdeki dönemde biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Amerika çok ciddi bir kış geçirdi. Kıştan çıkışla birlikte inşaat sektöründe de hareketlenme başlayacaktır".

