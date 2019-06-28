HABER

Türk Metal Sendikasının yeni genel merkez binası açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 16:56 | Son Güncelleme

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: - "Önceliğimiz Türkiye, önceliğimiz işçiler, bu ülkenin mazlumu, fakiri, garibi, kadını, çocuğu, özürlüsü"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, önceliklerinin Türkiye ile ülkenin işçileri, mazlumları, fakirleri, garipleri, kadınları, çocukları ve özürlüleri olduğunu söyledi.

Türk Metal Sendikasının yeni genel merkez binası düzenlenen törenle açıldı.

Atalay, törende yaptığı konuşmada, sendikanın, Türk-İş'in en büyük sendikalarından biri olduğunu belirtti.

Türk Metal Sendikasının aynı zamanda metal iş kolunun lokomotifi ve amiral gemisi niteliği taşıdığını vurgulayan Atalay, "Türkiye Cumhuriyeti varsa sendikalar var." değerlendirmesinde bulundu.

Atalay, "Önceliğimiz Türkiye, önceliğimiz işçiler, önceliğimiz bu ülkenin mazlumu, fakiri, garibi, kadını, çocuğu, özürlüsü." dedi.

- "Bakış açımızı genişlettik"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak da sendikanın son 10 yılda kendini yenilemeye ve çağı yakalamaya çalıştığını belirterek, "Bu süre içerisinde gerek toplu pazarlık masasında gerekse alanda daha başarılı olabilmek için bakış açımızı genişlettik." diye konuştu.

Sendikanın araştırma ve eğitim merkezinin öncülüğünde düzenledikleri toplantıların, uluslararası boyuta taşındığını kaydeden Kavlak, "Başta Avrasya olmak üzere Avrupa ve Akdeniz'i kapsayan sendikal faaliyetimiz, Türk Metal'i uluslararası sendikal camiada önemli bir aktör haline getirdi. Sorumluluklarımız arttı, artık daha çok yetişmiş insana ve daha bütüncül yapıya ihtiyaç duyar hale geldik." ifadesini kullandı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran çoban, öldüVücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran çoban, öldü
Hasankeyf’te tüp tünel çalışması sürüyorHasankeyf’te tüp tünel çalışması sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak Türk Metal'in yeni genel merkez binası açıldı Türk- İş Genel Başkanı Atalay

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Son dakika: MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

Son dakika! İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti (Hayri Baraçlı kimdir?)

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.