Türk Metal Sendikasının yeni genel merkez binası açıldı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, önceliklerinin Türkiye ile ülkenin işçileri, mazlumları, fakirleri, garipleri, kadınları, çocukları ve özürlüleri olduğunu söyledi.

Türk Metal Sendikasının yeni genel merkez binası düzenlenen törenle açıldı.

Atalay, törende yaptığı konuşmada, sendikanın, Türk-İş'in en büyük sendikalarından biri olduğunu belirtti.

Türk Metal Sendikasının aynı zamanda metal iş kolunun lokomotifi ve amiral gemisi niteliği taşıdığını vurgulayan Atalay, "Türkiye Cumhuriyeti varsa sendikalar var." değerlendirmesinde bulundu.

Atalay, "Önceliğimiz Türkiye, önceliğimiz işçiler, önceliğimiz bu ülkenin mazlumu, fakiri, garibi, kadını, çocuğu, özürlüsü." dedi.

- "Bakış açımızı genişlettik"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak da sendikanın son 10 yılda kendini yenilemeye ve çağı yakalamaya çalıştığını belirterek, "Bu süre içerisinde gerek toplu pazarlık masasında gerekse alanda daha başarılı olabilmek için bakış açımızı genişlettik." diye konuştu.

Sendikanın araştırma ve eğitim merkezinin öncülüğünde düzenledikleri toplantıların, uluslararası boyuta taşındığını kaydeden Kavlak, "Başta Avrasya olmak üzere Avrupa ve Akdeniz'i kapsayan sendikal faaliyetimiz, Türk Metal'i uluslararası sendikal camiada önemli bir aktör haline getirdi. Sorumluluklarımız arttı, artık daha çok yetişmiş insana ve daha bütüncül yapıya ihtiyaç duyar hale geldik." ifadesini kullandı.

