"Türk milleti demokrasisine, geleneğine, örfüne ve iradesine sahip çıktı"

15 Temmuz'da Türk milletinin, arkasında tanklar, tüfekler, silahlar olsa da hain kalkışmaya karşı iradesini ortaya koyduğunu belirten Özvar, "Demokrasisine, geleneğine, örfüne ve iradesine sahip çıkmış oldu. Bu hain kalkışmaya karşı milletin koyduğu irade sadece Türkiye'de değil bütün dünyada olumlu yankılandı. Zira, millet istemedi. Milletin istemediği bir şeyi hiç kimse yapamaz. En büyük mesaj bence budur, millet iradesidir." dedi.

Prof. Dr. Özvar, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, "Her an hatırlamamız lazım. Her an hafızamızda, muhayyilemizde bu günü anmamız lazım ki bu tür kalkışmaların bir daha ortaya çıkma ihtimalinde milletin ne kadar büyük bir kahramanlık meydana getirdiğini insanlar, gençler, yeni nesiller öğrenmiş olsun, hatırlasınlar, bilmiş olsunlar." diye konuştu.

- "Demokrasi bizim erdemimizdir"

Prof. Dr. Serhat Ulağlı ise Türkiye'nin ulusal ve uluslararası anlamda yürüttüğü birçok değerli çalışma olduğunu ancak birimlerin birbirinden bağımsız koordinasyon tarzında çalışmalarının istenilen sonuçların alınmasını engellediğini söyledi.