"Türk milleti, Peygamberi aşkla seviyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Türk milletinin, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e gerçekten aşk seviyesinde bir sevdası, hasret seviyesinde ise bir özleminin olduğunu belirterek, "Efendimizi anmak konusunda bu milletin yüreğinde bir yangın var. Bu yangın ve aşk sayesinde bu millet bayrağına sahip çıkıyor." dedi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Müftüsü Yılmaz, Maltepe Yusuf Ziya Üçüncü Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Mevlid-i Nebi Haftası'nın bugünden itibaren kutlanmaya başladığını söyledi.

Peygamberin dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesi olan Mevlit Kandili'nin pazartesi akşamı idrak edileceğini vurgulayan Yılmaz, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz, Kuran'ın ifadesiyle müminlerin gönlünde insanlığın en değerlisi, hatta canlarından daha aziz olandır. Gerçekten Peygamberimizin ümmetinden olma şerefine eren sahabelerin her biri gönül dünyasında canlarını da, imkanlarını da Allah'a adamış insanlardı." diye konuştu.