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Türk milletvekilleri heyeti Gürcistan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 19:51 | Son Güncelleme

Türkiye-Gürcistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Halil Etyemez: "Özellikle vurgulamak istiyoruz, tabii Türkiye Gürcistan'ın hem toprak bütünlüğüne saygı duyuyor, aynı zamanda hem NATO'da, hem çeşitli uluslararası çalışmalarında Gürcistan'a destek veriyor"

TİFLİS (AA) - Türkiye-Gürcistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği ile NATO entegrasyon sürecini desteklediğini söyledi.

Etyemez, Gürcistan Parlamentosunda, Gürcistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Arçil Khabadze ile bir araya geldi.

Dostluk grubu üyesi milletvekilleri Zafer Işık, Uğur Bayraktutan, Arslan Kabukcuoğlu ve Gürcü milletvekililerin katıldığı toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Toplantının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Khabadze, görüşmede, ülkeler arasında birçok alanda yaşanan gelişmelerin ele alındığını ve parlamentolar arası ilişkilerin değerlendirildiğini söyledi.

İki ülke arasında ticaret, ekonomi ve turizm alanındaki iş birliğinin geliştiğini kaydeden Arçil Khabadze, bu anlamda ortaya çıkan başarılı diyaloğa vurgu yaptıklarını dile getirdi.

Khabadze, Türkiye'nin Gürcistan'a dış politikada da somut destek verdiğinin altını çizerek, "Özellike burada, Türkiye'nin Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecini desteklemesinden bahsettim. Bu açıdan bize sağladığı sürekli destek için Türk tarafına teşekkür ettik." diye konuştu.

Halil Etyemez de "Özellikle vurgulamak istiyoruz, tabii Türkiye Gürcistan'ın hem toprak bütünlüğüne saygı duyuyor, aynı zamanda hem NATO'da, hem çeşitli uluslararası çalışmalarında Gürcistan'a destek veriyor. " dedi.

Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75'inci yıl dönümünü anmak üzere ülkeye geldiklerini kaydeden Etyemez, 2 gündür bu yönde Gürcistan hükümetinin de desteği ile çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Halil Etyemez, Ahıska Türklerine ilişkin konularda gelecekte de Gürcü tarafıyla iş birliği yapacaklarının altını çizerek, "Ahıska Türklerinin hem topraklarına geri dönmelerine imkan verecek hem de acılarını dindirecek kolaylıklar sağlanmasını önemsiyoruz. Gürcistan makamlarının da buna destek verdiğini görmek bizi sevindirdi." ifadelerini kullandı.

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