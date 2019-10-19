Türk milletvekillerinden İran milletvekillerine Barış Pınarı Harekatı tepkisi

TBMM Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu, İran İslami Danışma Meclisi'nde bir grup milletvekilinin imzasıyla yayımlanan bildiride Barış Pınarı Harekatı'na yönelik gerçek dışı ifadelerin yer almasını kınadı.

TBMM Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Osman Nuri Gülaçar ile 20 milletvekilinin ortak imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, Türkiye ve İran'ın, bölgenin köklü medeniyetlere sahip iki devleti olarak geçmişten bugüne komşuluk hukuku, yardımlaşma ve dayanışma kültürü çerçevesinde iyi ilişkiler kurmayı başarabildiği, iki ülke arasında gelişen dostane ilişkilerin korunması ve geliştirilmesinin, iki ülke milletvekillerinin en önemli gayesi olması gerektiği belirtildi.

Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun, bu kapsamda iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin gelişmesini amaçladığına işaret edilen açıklamada, "Bu sorumluluk bilinci içinde hareket etme hassasiyetimize rağmen 13 Ekim'de İran İslami Danışma Meclisi'nde bir grup milletvekilinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik gerçek dışı ifadelerin yer almasını esefle kınıyoruz. Bu bildiri, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışın ve huzurun tesisini amaçlayan harekatını anlamaktan çok uzakta, iki ülke arasındaki dostane ilişkilere zarar verecek ifadeler içermektedir. Bunun yanı sıra İranlı bazı siyasetçilerin ve Cuma imamlarının ülkemizle yüksek makamlarımız hakkındaki çirkin ithamları kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.