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Türk milletvekillerinden İran milletvekillerine Barış Pınarı Harekatı tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2019 16:24 | Son Güncelleme

TBMM Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu, İran İslami Danışma Meclisi'nde bir grup milletvekilinin imzasıyla yayımlanan ve Barış Pınarı Harekatı'na yönelik gerçek dışı ifadelerin yer aldığı bildiriyi kınadı - TBMM Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu: - "İran İslami Danışma Meclisi'nde bir grup milletvekilinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik gerçek dışı ifadelerin yer almasını esefle kınıyoruz. Bu bildiri, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışın ve huzurun tesisini amaçlayan harekatını anlamaktan çok uzakta, iki ülke arasındaki dostane ilişkilere zarar verecek ifadeler içeriyor"

TBMM Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu, İran İslami Danışma Meclisi'nde bir grup milletvekilinin imzasıyla yayımlanan bildiride Barış Pınarı Harekatı'na yönelik gerçek dışı ifadelerin yer almasını kınadı.

TBMM Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Osman Nuri Gülaçar ile 20 milletvekilinin ortak imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, Türkiye ve İran'ın, bölgenin köklü medeniyetlere sahip iki devleti olarak geçmişten bugüne komşuluk hukuku, yardımlaşma ve dayanışma kültürü çerçevesinde iyi ilişkiler kurmayı başarabildiği, iki ülke arasında gelişen dostane ilişkilerin korunması ve geliştirilmesinin, iki ülke milletvekillerinin en önemli gayesi olması gerektiği belirtildi.

Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun, bu kapsamda iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin gelişmesini amaçladığına işaret edilen açıklamada, "Bu sorumluluk bilinci içinde hareket etme hassasiyetimize rağmen 13 Ekim'de İran İslami Danışma Meclisi'nde bir grup milletvekilinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik gerçek dışı ifadelerin yer almasını esefle kınıyoruz. Bu bildiri, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışın ve huzurun tesisini amaçlayan harekatını anlamaktan çok uzakta, iki ülke arasındaki dostane ilişkilere zarar verecek ifadeler içermektedir. Bunun yanı sıra İranlı bazı siyasetçilerin ve Cuma imamlarının ülkemizle yüksek makamlarımız hakkındaki çirkin ithamları kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin, terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD/YPG'ye karşı yürüttüğü haklı mücadeleyi, Kürt halkına yönelik bir harekat olarak gösterme çabasının, durumu çarpıtmayı amaçladığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İran'ın uzun yıllardır PKK uzantısı bir örgüt olan PJAK'a karşı mücadelesi ortadayken bir grup milletvekilinin, Türkiye'nin haklı mücadelesini gölgelemeye çalışması izahtan vareste bir durumdur. Türkiye'nin PKK uzantısı PYD/YPG terör örgütüne karşı giriştiği haklı mücadele, en az İran'ın PKK uzantısı PJAK'a karşı mücadelesi kadar meşru ve hayati bir mücadeledir. İran milletvekillerinin, Türkiye'nin uluslararası hukukun kurallarına, insan haklarına riayet ederek icra ettiği, ulusal güvenliğimize yönelik terör tehditlerinin ortadan kaldırılması ve bölgede kalıcı huzur ve barışın tesisini amaçladığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik gerçek dışı ifadelerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.

Söz konusu bildiri ve eylemler, Türkiye ve İran halkları arasındaki tarihsel bağlara dayanan dostluk ilişkileriyle bağdaşmamakta, iki ülke insanı arasına psikolojik duvarlar örmekten başka bir amaca hizmet etmemektedir. Gerçekleri yansıtmaktan bir hayli uzak olan bu bildiriye verilecek en güzel cevabın, Türkiye ile İran arasında karşılıklı dostane yaklaşımların devamından yana olan Türkiye dostu İran halkı tarafından verileceğinden şüphe duymamaktayız.

İran Danışma Meclisi'nde bulunan Türkiye dostu milletvekillerinin de bu bildiriyi kınayacaklarına ve gerekli cevabı vereceklerini olan inancımız tamdır."

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