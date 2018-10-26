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Türk mimara Londra'da en iyi iç tasarım ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 14:03 | Son Güncelleme

Türk mimar Cüneyt Darı, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde "En İyi İç Tasarım” ödülüne layık görüldü

Türk mimara Londra'da en iyi iç tasarım ödülü

LONDRA (AA) - Türk mimar Cüneyt Darı, İngiltere'de yapılan Avrupa Gayrimenkul Ödülleri yarışmasında "En İyi İç Tasarım" ödülünü aldı.

Londra'da düzenlenen Avrupa Gayrimenkul Ödülleri yarışmasında, mimar Darı, "Rubi Platinum Hotel" projesi ile "En İyi İç Tasarım" ödülünün sahibi oldu.

Ödülünü The Royal Lancaster Hotel'de gerçekleştirilen törenle alan Darı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenilikçi projelere imza atarak Türk mimarisini dünyada en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyledi.

ABD ve Dominik Cumhuriyeti'nin de aralarında olduğu bir dizi ülkede otel projelerini sürdürdüğünü belirten Darı, başarılarının sırrının bugüne kadar birçok projeye imza atan güçlü ve genç bir ekiple çalışmak olduğunu kaydetti.

Cüneyt Darı, haziran ayında İtalya'da düzenlenen Uluslararası A Tasarım Yarışması'nda, , "Mimari, İnşaat ve Yapı Tasarımı" kategorisinde, Antalya Belek'te inşa edilecek "Selectum Dreams Hotel" projesi ile ödül almıştı.

Cüneyt Darı

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Darı ingiltere Londra

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