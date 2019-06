Türk mitolojisini metal müzikle dünyaya tanıtmayı hedefliyorlar

Grubun sesi Berk Ünal, lise yıllarında brutal vokal ile tanıştığını belirterek, “Küçükken insanlar benim çok gelişmiş bir hayal gücüm olduğunu söylerdi. Bunun önemini fark ettiğim anda ise bana yol gösterici oldu. 10 yaşında Yüzüklerin Efendisi ile tanışınca da yazmaya olan ilgim başladı” diye konuştu. 10 yıldır gitar çaldığını söyleyen grubun gitaristi Tayfun Çolak ise en büyük hayalinin Tulpar'la uluslararası sahnelerde Türk Metal gruplarının gücünü göstermek ve en prestijli ödülleri kazanmak olduğunu dile getirdi.

“ADANA'DA SEVİLEN BİR GRUP OLDUK”

Tulpar'ın 2015 yılında kendisi tarafından kurulduğunu anlatan baterist Halil Berk Bali, “Grubun ilk halini Adana'da İnferno ismi ile kurduk. O zamanlar sadece death metal çalıyorduk. Daha öncesinde de farklı gruplarla cover çalarak sahne alıyordum. Grubun kadrosu zamanla değişti. Adana'da sevilen bir grup oldu ve adını da Tulpar olarak değiştirdik” dedi.

“TULPAR, HERKESİN SAHİP OLAMAYACAĞI BİR AT DEMEKTİR”

Tulpar'ın Türk mitolojisinde yer alan kanatlı bir at figürü olduğunu ifade eden gitarist Tayfun Çolak, “Kırgızların Manas Destanı'nda bu uçan kanatlı atlardan söz edilir. Tulpar herkesin görmediği, herkesin sahip olamayacağı bir attır. Savaşçı yiğitlere gönderilir, cesur, asil ve çok hızlıdır. Farklı kültürlerde değişik özellikler yüklense de temel özelliği çok hızlı oluşudur. Bu atlar asla yorulmadan savaşçıyı her türlü tehlikeden koruyacak kadar güçlü, heybetli, tüyleri parlak, kanlı canlı bir at olmalıdır. Genelde siyah ve beyaz olmak üzere iki renkte tasvir edilir. Her at Tulpar olamaz, bazı vasıflar gereklidir. Bu atlar insan dilinden anlar ve insan gibi konuşurlar. Tulpar'ın kanatları simgeseldir, herkes göremez. Büyük tehlike anlarında açılan bu heybetli kanatları başkası görecek olursa Tulpar'ın yok olacağına inanılır” diye konuştu.