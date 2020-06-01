Türk Mobil Oyun Üreticisi Peak Şirketi 1,8 Milyar Dolara Amerikalı Zynga Tarafından Satın Alındı

Türk mobil oyun üreticisi Peak şirketi dünya sosyal ağlar oyun devi Zynga şirketi tarafından 1.8 milyar dolara satın alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Zynga şirketi CEO’su Frank Gibeau, 1.8 milyar dolarlık satış rakamının 900 milyon dolarının nakit, 900 milyon dolarının da şirket hissesi şeklinde ödeneceğini söyledi.

Zynga şirketi dünyaca ünlü Farmville oyununun da üreticisi olan şirket olarak tanınıyor.

Peak şirketi de internet sitesinden yaptığı açıklamada satış haberini doğruladı ve “Bugün global mobil oyun pazarının en büyük şirketlerinden biriyiz. 193 ülkede yüz milyonlarca insanın hayatına dokunuyoruz. Ve daha yeni başlıyoruz... Biz Türkiye'de doğmuş bir takımız ve ülkemizin müthiş insan potansiyelini bütün dünyaya bir kez daha göstermiş olmaktan gurur duyuyoruz. Zynga ile yaptığımız anlaşmanın hem ülkemiz hem de bizim için yepyeni başarıların habercisi olduğuna inanıyoruz. Peak olarak İstanbul'dan çalışmaya, üretmeye ve elbette daha büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Heyecanımızı paylaştığınız için çok teşekkür ederiz” denildi.

