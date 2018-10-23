Türk mobilyası İran'da önemli bir marka

İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelen Türk ve İranlı iş adamları başta mobilya olmak üzere Türk markalarının bu ülkede önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde Tahran'da düzenlenen tanışma toplantısına iki ülkeden 30'u aşkın iş adamı katıldı. Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Cengiz Gürsel ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Abdullah Oskay'ın da hazır bulunduğu toplantıda, Türk markalarının İran'daki önemine dikkat çekildi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Gürsel, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İran ile ticarete büyük önem verdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yönde açıklamaları bulunduğunu ifade etti.

Ticaret Bakanlığının bu konuda çalışmalar yürüttüğünü aktaran Gürsel, ancak Türk şirketlerinin bu ülkede yaşadığı sorunların motivasyon kırıcı olduğunu dile getirdi.

Gürsel ayrıca, bu tür toplantıların firmaların kendilerini tanıtması ve iş insanları arasındaki iletişimin güçlenmesi açısından son derece faydalı olduğuna işaret ederek bu konuda her türlü katkıyı sunmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.