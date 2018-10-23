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Türk mobilyası İran'da önemli bir marka

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 16:52 | Son Güncelleme

Tahran'da Türk ve İranlı iş adamlarının katıldığı tanışma toplantısında Türk mobilyasının bu ülkede önemli bir marka olduğu vurgulandı

İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelen Türk ve İranlı iş adamları başta mobilya olmak üzere Türk markalarının bu ülkede önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde Tahran'da düzenlenen tanışma toplantısına iki ülkeden 30'u aşkın iş adamı katıldı. Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Cengiz Gürsel ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Abdullah Oskay'ın da hazır bulunduğu toplantıda, Türk markalarının İran'daki önemine dikkat çekildi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Gürsel, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İran ile ticarete büyük önem verdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yönde açıklamaları bulunduğunu ifade etti.

Ticaret Bakanlığının bu konuda çalışmalar yürüttüğünü aktaran Gürsel, ancak Türk şirketlerinin bu ülkede yaşadığı sorunların motivasyon kırıcı olduğunu dile getirdi.

Gürsel ayrıca, bu tür toplantıların firmaların kendilerini tanıtması ve iş insanları arasındaki iletişimin güçlenmesi açısından son derece faydalı olduğuna işaret ederek bu konuda her türlü katkıyı sunmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Öte yandan toplantıya katılan Mikail Özkan isimli Türk iş adamı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'da 8 yıldır mobilya alanında üretim yaptıklarını belirterek, "Türk mobilyası İran'da bir marka." dedi.

Özkan, ürettikleri malların tamamını İran'ın muhtelif eyaletlerinde sattıklarını ve bu ülkedeki pazarın oldukça kazançlı olduğunu ifade etti.

Üretim için gereken malzeme ve mekanizmanın önemli bir bölümünü Türkiye'den getirdiklerini aktaran Özkan, 8 yıldır bu ülkede bulundukları için sektörün öncülerinden olduklarını dile getirdi.

İran pazarının mobilya sektörü için bakir bir alan olduğuna dikkati çeken Özkan, kendilerinden önce gelen yatırımcıların da katkısıyla Türk mallarına karşı büyük bir ilginin söz konusu olduğunu ve bunun kendilerine önemli bir avantaj sağladığını kaydetti.

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İRAN marka mobilya türk iş adamları

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