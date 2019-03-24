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Türk motifleri deriye işleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan deri işleme kursuna katılan kadınlar, ürettikleri deri çanta ve cüzdan gibi ürünlere Selçuklu ve Osmanlı motifleri işliyor.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan deri işleme kursuna katılan kadınlar, ürettikleri deri çanta ve cüzdan gibi ürünlere Selçuklu ve Osmanlı motifleri işliyor.

Yozgat'ta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan deri işlemeciliği kursunda, tabakalar halinde gelen deriler, yapılacak ürünlerin şekli ve boyutlarına göre kesilip, motifler işlenerek boyanıyor. Dikme işlemleri tamamlanan deri ürünleri birer sanat eserine dönüştürülüyor. Kurslara katılan 15 kadın kursiyer deri işleme sanatını öğrendikten sonra, kemer, cüzdan ve işlemeli telefon kılıfları yaparak aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

'Deri İşlemeciliği Kursu' usta öğreticisi Nalan Tokatlıoğlu, açılan kursa 15 kursiyerin katıldığını belirterek, çanta, cüzdan, kemer, telefon kılıfı, anahtarlık, ajanda kılıfı gibi hammaddesi deri olan her türlü ürünü el emeği ile ürettiklerini söyledi. Tokatlıoğlu, "Kursiyerlerimiz burada hem meslek öğrenirken hem de yaptıklarını satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Ayrıca kurumlardan gelen siparişlerden de Halk Eğitim Merkezi döner sermayesinden de belirli oranda kazanç elde ediyorlar. Unutulmaya yüz tutmuş Türk motifleri deri ürünlerine işleniyor" dedi.

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