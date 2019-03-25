 Türk mübadilleri kültürlerini 'Mübadele Evi'nde yaşatıyor

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da kurulan Mübadele Evi'nde, geçmiş dönemde hem Rumlar hem de Türkler tarafından kullanılan tarım aletleri, kıyafet, mutfak gereçleri ve dokuma aletleri ile çok sayıda kişisel eşya sergileniyor.

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde Rumlardan kalma iki katlı binanın restorasyonuyla oluşturulan Mübadele Evi, Nilüfer Belediyesi ile Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin ortak bir projesi olarak 2016 yılında hayata geçti. Mübadele Evi'nde, geçmiş dönemde hem Rumlar hem de Türkler tarafından kullanılan tarım aletleri, kıyafet, mutfak gereçleri ve dokuma aletleri ile çok sayıda kişisel eşya yer alıyor. Yurtdışında bulunan Rumlar tarafından da yoğun ilgi gören Mübadele Evi, bulunduğu semtin de tarihini yaşatıyor. Kültürlerini unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak için Mübadele Evi’nin çok önemli bir yeri olduğunu belirten Bursa Lozan Mübadilleri Dayanışma Derneği Başkanı Ali Korkut, "Lozan Barış Antlaşması kapsamında 30 Ocak 1923'de imzalanan mübadele sözleşmesiyle Türkiye'de yaşayan Ortodoks Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'da yaşayan Müslüman Türkler ise Türkiye'ye göç etti. Nilüfer ilçesinde Mübadele Evi'nin kurulduğu Görükle 1923 yılı öncesinde tamamen Rumların yaşadığı bir köymüş. Burada açtığımız Mübadele Evi ile biz bu kültürleri ayakta tutmak istedik. Burada, mübadillerinin evlerinde, tarlalarında kullandığı eşyaları, tarihi evrakları sunuyoruz. Tek amacımız o yaşananları ve kültürümüzü genç neslimize aktarmak. Ayrıca dernek olarak geziler düzenleyip ata, dede topraklarına gidiyoruz. Keza Yunanistan'dan da buraya gelenler oldukça fazla oluyor. Müzemize yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyorlar" dedi.