Türk mühendislerden ‘karton’ bisiklet: Tam 120 kilo taşıyabiliyor

İSTANBUL, (DHA)- Türk mühendisler tarafından geliştirilen ‘karton bisiklet’ Türk Kompozit 2019 Fuarı’nda görücüye çıktı. Ucuz, çevreci ve yerli bisiklet üretmeyi amaçladıklarını belirten imalat mühendisi Burak Bağcı, “Amacımız ucuz, çevreci ve yerli bisiklet üretmek. Bisikletimiz 120 kiloya kadar taşıyabiliyor” dedi. Kompozit sanayine özgü üretim, işleme ve uygulama metodları başta olmak üzere tüm kompozit sektörünü kapsayan etkinliklerin yer aldığı Türk Kompozit 2019 fuarı dün son buldu. Fuara, ham madde tedarikçileri, kompozit yarı ve ara ürün üreticileri, işleme teknolojileri sunan firmalar, makine üreticileri, tasarım hizmetleri ve simülasyon servisleri sunan firmalar da katıldı. Atılım Üniversitesi mezunlarının kurmuş olduğu Craft Kompozit firmasının da yer aldığı fuarda geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak üretilen ‘karton bisiklet’ dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. UCUZ, ÇEVRECİ VE YERLİ BİSİKLET Atılım Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Cemal Merih Şengönül ve Prof. Dr. Tolga Akış’ın ‘Karton Bisiklet’ fikriyle firmalarının temellerinin atıldığını belirten İmalat Mühendisi Burak Bağcı, amaçlarının ucuz, çevreci ve yerli bisiklet üretmek olduğunu söyledi.

Karton bisikletin patenti için de başvurularda bulunduklarını ifade eden Bağcı, “2 kilogram ağırlığındaki, geri dönüşüm kağıtlarından elde edilen kadro, son halinde 120 kiloya kadar taşıma kapasitesine sahip. Kompozitte cam elyaf, karbon fiber gibi yapıları üretmekle beraber odaklandığımız nokta doğal lif takviyeli kompozitler. Biz geliştirdiğimiz bir sarım makinesiyle beraber otomasyonda da kodlar yazarak bir şerit sarıyoruz ve buradan kağıttan borular elde ediyoruz. Bunlar geri dönüşüm kağıtlarından, yani daha önce kullanılmış kağıtlardan oluyor. Amacımız ucuz, çevreci ve yerli bisiklet üretmek” dedi. SAVUNMA VE HAVACILIKTA YERLİ KOMPOZİT Kenevirle de çalıştıklarını belirten Bağcı, “Daha önce yasal engellerden dolayı projemize ara vermiştik. Ancak sonrasında kenevir konusunda izinlerin çıkmasıyla beraber çalışmalarımız yoğunlaştı. Burada amacımız tamamen yerli bir kompozit elde etmek. Bunun amacı da karbon fiber ya da fiberglass kompozitler dışında, gerekli şeyleri sağlayıp hem savunma ve havacılıkta hem de otomasyon sektöründe kendi yerli kompozitimizi kullanmak istiyoruz. Şu anda sadece otomobil sektörüyle çalışmalar yapıyoruz ve AR-GE projeleri yürütüyoruz. Yakın zamanda da savunma ve havacılık için gerekli standartları alıp o yolda ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“MİLLİLEŞME HAMLESİNE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ” Şirketin diğer kurucu ortakları Kaan İnam ve Yekta Özden Çelebi ile çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyleyen Bağcı, “Biz bu ülkenin mühendisleri olarak iyi bir eğitim aldık. Bununla beraber de yerli bir ürün elde etmeye çalışıyoruz. Millileşme hamlesinde elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Buradan da sektörlerle ilgili iş birliği istiyoruz” dedi. MÜHENDİSLİKTE KOMPOZİT DÖNEMİ Üniversite bünyesinde gerçekleşen Lisans Araştırma Projeleri programına lisans öğrencilerinin gönüllü ya da burslu ve ortalamalarına uygun olarak katılabildiğine dikkat çeken Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Cemal Merih Şengönül, karton bisiklet projelerinin mezun öğrencileri tarafından çok güzel bir şekilde geliştirildiğini dile getirdi. Şengönül, mühendislik uygulamalarında hafif ama mukavemeti (dayanıklılık) yüksek malzemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Metaller genellikle ağırlık olarak sıkıntı yaratıyorlar. Bu ağırlıklar özellikle havacılık sektöründe kullanıldıklarında yakıt kullanımının artmasına yol açıyor. Bu da karbon ayak izinin çoğalmasını yaratan bir süreç yaratıyor. Artık mühendislik uygulamalarında hafif ama mukavemeti yüksek malzemelere ihtiyaç var. Bu ihtiyacı da karşılayacak malzemeler olarak kompozitler ortaya çıkıyor. Kompozit malzemelerin üretim süreçleri metallerinki kadar iyi oturmuş değildi. Artık bu teknoloji o kadar gelişti ki şimdi bu süreç çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor ve sadece havacılık endüstrisinde değil, otomotiv endüstrisinde de buna yüksek bir talep var” diye konuştu.