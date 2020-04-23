Türk mühendislerden yüzde yüz yerli solunum robotu

Koronavirüs salgınının Türkiye’de ortaya çıktığı ilk günden bu yana solunum cihazları da gündemde. Hastalığın akciğeri etkilemesi nedeniyle solunum desteği de ihtiyaç haline geliyor. 3 hafta önce çalışmalarına başlayan Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ile BAU İnovasyon ve Danışmanlık A.Ş. 'BAUVENT-Otomatik Suni Solunum Robotu' projesini tamamladı. Yaklaşık 10 kişilik ekiple yüzde yüz yerli tasarlanan ve geliştirilen prototiplerin laboratuvar test süreçleri tamamlandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca, bu robot sayesinde steril Ambu torbası vasıtasıyla, hastaya hava-oksijen karışımının basınç sınırlamalı olarak gönderildiğini belirterek, “BAUVENT adını verdiğimiz bu cihazımız otomatik suni solunum robotu. Ülkemizde geliştirilen ventilatör cihazı çok kapsamlı yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş ve her türlü fonksiyona sahip bir ürün. Bizim geliştirdiğimiz ürün çok basit olan solunum cihazlarıyla yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere çok kapsamlı geliştirilen arasında ana fonksiyonları yerine getirebilen bir ürün. Bu şu demek oksijen ile havayı istenilen oranda birleştirip istenilen basınç ve hacimde gerekli parametrelerin ölçülebildiği, test edilebildiği, test edilerek doğrulandığı bir sistem oldu” dedi.