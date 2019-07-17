HABER

Türk mühendislerinden mobil ambulans ve hastane otobüsü

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.07.2019 16:43 | Son Güncelleme

Muğla'da, sipariş üzerine Türk işçileri ve mühendislerince yapılan 8 yataklı mobil ambulans ve hastane otobüsünün tanıtımı yapıldı - Proje Yapım Firması Müdürü Gökhan Şen: "Otobüs kapasite ve iç donanım olarak dünyada bir ilktir. Tamamı Türk işçiliğiyle yapılmıştır. Türk işçiliğinin ve Türk mühendisliğinin bir harikasıdır"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk mühendislerin iki ayda yaptığı 8 yataklı mobil ambulans ve hastane otobüsü tanıtıldı.

Proje Yapım Firması tarafından, Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki hangarda Türk işçileri ile mühendislerince yapılan ve dünyanın ilk 8 yataklı mobil ambulans ile hastane olma özelliği taşıdığı belirtilen otobüs ilgi gördü.

Aynı anda 8 hastanın tüm hayati fonksiyonlarının izlenebildiği otobüste, kamera sistemleri aracılığıyla da en yakın hastane veya aracın bağlı bulunduğu sağlık kuruluşuna canlı yayın yapılabiliyor.

Firma Müdürü Gökhan Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, mobil ambulans ve hastane otobüsünü, yurt dışından özel sipariş üzerine yaptıklarını söyledi.

Otobüsün bir Arap ülkesine gönderileceğini ifade eden Şen, aracın her türlü afet, toplu olaylar ve birçok ambulansın bir arada olması gerektiği durumda 8 ambulansın yapabileceği sağlık hizmetini sunduğunu bildirdi.

- "Araçta çok özel bir oksijen sistemi bulunmaktadır"

Şen, otobüsün 8 yoğun bakım ünitesine sahip olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Her hasta tek tek izlenebilir. Sekiz hastamızın hepsi hasta başı monitörleri ile 5 hayati ana fonksiyonu izlenebiliyor. Ayrıca araçta bulunan 8 kamerayla da hastaların durumu hastanelere anlık olarak da iletilebiliyor. Ana monitörlerle de hastaların tüm kan, oksijen, nabız, tansiyon değerleri ile vücuttaki ana beş unsur ana merkeze iletilmektedir. Araçta çok özel bir oksijen sistemi bulunmaktadır. Tam teşekkülü bir hastanede bulunan yoğun bakım ünitesinde bulunan oksijen sisteminin hepsi bu aracımızda da bulunmaktadır. Otobüs kapasite ve iç donanım olarak dünyada bir ilktir. Tamamı Türk işçiliğiyle yapılmıştır. Türk işçiliğinin ve Türk mühendisliğinin bir harikasıdır. Otobüsün üretimi ise dünyada bir ilk olarak iki ay gibi çok kısa sürede yapılmıştır. Bir ay sonra da yurt dışında hizmet vermeye başlayacaktır."

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da projeyi gerçekleştiren yetkililere teşekkür etti.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç de mobil ambulans ve hastanenin başarılı bir proje olduğunu ifade etti.

Davetliler açılışı yapılan mobil aracı yakından inceledi.

PARTNERÜnlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!Ünlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!
Çocuğunuzun kulakları psikolojisini bozmasınÇocuğunuzun kulakları psikolojisini bozmasın
İltihaplı eklem romatizması: Romatoid artritİltihaplı eklem romatizması: Romatoid artrit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ambulans bodrum hastane mobil ambulans ve hastane Mobil Hastane Muğla OTOBÜS

En Çok Okunan Haberler

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.