Türk mühendislerinden mobil ambulans ve hastane otobüsü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk mühendislerin iki ayda yaptığı 8 yataklı mobil ambulans ve hastane otobüsü tanıtıldı.

Proje Yapım Firması tarafından, Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki hangarda Türk işçileri ile mühendislerince yapılan ve dünyanın ilk 8 yataklı mobil ambulans ile hastane olma özelliği taşıdığı belirtilen otobüs ilgi gördü.

Aynı anda 8 hastanın tüm hayati fonksiyonlarının izlenebildiği otobüste, kamera sistemleri aracılığıyla da en yakın hastane veya aracın bağlı bulunduğu sağlık kuruluşuna canlı yayın yapılabiliyor.

Firma Müdürü Gökhan Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, mobil ambulans ve hastane otobüsünü, yurt dışından özel sipariş üzerine yaptıklarını söyledi.

Otobüsün bir Arap ülkesine gönderileceğini ifade eden Şen, aracın her türlü afet, toplu olaylar ve birçok ambulansın bir arada olması gerektiği durumda 8 ambulansın yapabileceği sağlık hizmetini sunduğunu bildirdi.

- "Araçta çok özel bir oksijen sistemi bulunmaktadır"

Şen, otobüsün 8 yoğun bakım ünitesine sahip olduğunu belirterek, şunları ifade etti: