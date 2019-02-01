Türk Mühendisten Yardımlaşma Uygulaması: uLouder

Demirhan Erim ve Can Poyrazoğlu tarafından geliştirilen uygulama,kullanıcılara mesajları anlık olarak iletiyor ve kan ihtiyacı, kayıp eşya gibi birçok farklı soruna çözüm buluyor.
İnsanlara yardım etmek isteyen bir yapısı olduğunu söyleyen Demirhan Erim, “Yanyanayız ama yalnızız, yalnızlaştık. Sokakta birinden
birşey istemeye çekiniyoruz,” diye konuştu.
“İnsanlık kültürü hepimizin ortak bir değeri, bunu kaybedersek herşeyi kaybederiz” diyen Erim’in hedefi, yerel dayanışmanın devam ettirilmesi.
Genç yaşına rağmen yaptığı gözlemlere kişisel arayışlarını da eklemesi, uygulamanın çıkış noktası olmuş.
Demirhan Erim bu projeyi hayata geçirmek için mezun olmayı beklememiş, gençliğinin verdiği enerji ve cesaretle henüz üniversitedeyken bu sektöre atılmış.
Programın amacı sosyalleşmenin yanısıra insanlara da yardım edebilmek.
Demirhan Erim’e göre kalıpların dışına çıkmak için cesur adımlar lazım, başkalarının yolundan gidip kendini sınırlamak yerine yeni yol arayışına girip, başkalarından bir adım öne çıkabilmek lazım. Bu düşüncelerini;
“Dünyayı değitirmek istiyorsak o sınırların dışına çıkmalıyız,” diye açıklayan Erim, “Biz öyle şeyler yapalım ki bizi şimdiki kitaplara yazsınlar istiyoruz,” diyor.
İşte bu hedeflerle yola çıkılan uygulamayla öğrenci de, çalışan da, ev hanımı da, emekli de olsanız kendinize bu dijital dünyada bir yer edinebilir, emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz.
Uygulama, küçük esnafın kendi fiziksel dükkanlarını bu dijital platformda tanıtarak daha da büyümelerine aracılık etmeyi de amaçlıyor.
Bunun için atılması gereken ilk adım, uygulamayı mobil cihazınıza indirmek ve dijital dünyaya ‘Merhaba’ demek.
Programın bir bölümü insanların dükkanlarını açtığı, dijital dükkanlarında para kazandığı bölüm, diğer bölümse insanları sesli kılan, yardım etme hareketini yagınlaştıran bölüm.
Yanıbaşınızda hastalanan biri var ve acil müdahalede bulunabilecek bir doktor mu arıyorsunuz? Köpeğinizi kaybettiniz çevrenizdekilerden yardım mı istiyorsunuz? Ya da yaptığınız yemekleri yakınlarınızdaki kişilere satarak aile
bütçenize katkıda bulunmak mı istiyorsunuz? İşte hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen teknoloji bu noktada devreye giriyor. Mobil uygulama uLouder, çevrenizdeki kişilerle yeni bir iletişim kanalı açıyor.
Başarılı bir girişimci olarak sektörde olsa da, Erim için asıl girişimcilik; insanlar için birşeyler üretip, onlara yararlı olmak. Onların sesini duymak ve başkalarına da duyurabilmek. Bunu da bu dijital megafonla yapıyor.
Şimdiden onbinlerce kişinin kullandığı uygulama, takip sistemi gerekmeden, çevrenizdeki kişilere sesinizi duyurabilmenizi, ortak bir iletişim ağı kurmanızı ve yerel gerçekliklerin bulunduğu mahalle kültürünü yeniden dijital ortamda yaşamanızı sağlıyor.
Bir anlamda bu uygulamayla muhtarların yerini yapay zeka alıyor.
Uygulamayı indiren kullanıcılar, merkezinde oldukları dairenin yarıçapını değiştirerek kendi yayın akışlarını şekillendirebiliyor ve böylece dairelerinin kapsadığı alan içindeki paylaşımları görebiliyor. Böylece aslında teknoloji ve mobil araçlar sayesinde, bu araçlardan kafalarımızı kaldırıp gerçek dünyaya dönebilir ve çok daha sosyal ve çok daha yardımsever olabiliriz.
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