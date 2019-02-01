Türk Mühendisten Yardımlaşma Uygulaması: uLouder

Demirhan Erim ve Can Poyrazoğlu tarafından geliştirilen uygulama,kullanıcılara mesajları anlık olarak iletiyor ve kan ihtiyacı, kayıp eşya gibi birçok farklı soruna çözüm buluyor.

İnsanlara yardım etmek isteyen bir yapısı olduğunu söyleyen Demirhan Erim, “Yanyanayız ama yalnızız, yalnızlaştık. Sokakta birinden

birşey istemeye çekiniyoruz,” diye konuştu.

“İnsanlık kültürü hepimizin ortak bir değeri, bunu kaybedersek herşeyi kaybederiz” diyen Erim’in hedefi, yerel dayanışmanın devam ettirilmesi.

Genç yaşına rağmen yaptığı gözlemlere kişisel arayışlarını da eklemesi, uygulamanın çıkış noktası olmuş.

Demirhan Erim bu projeyi hayata geçirmek için mezun olmayı beklememiş, gençliğinin verdiği enerji ve cesaretle henüz üniversitedeyken bu sektöre atılmış.

Programın amacı sosyalleşmenin yanısıra insanlara da yardım edebilmek.

Demirhan Erim’e göre kalıpların dışına çıkmak için cesur adımlar lazım, başkalarının yolundan gidip kendini sınırlamak yerine yeni yol arayışına girip, başkalarından bir adım öne çıkabilmek lazım. Bu düşüncelerini;