Türk müteahhitler heyeti Özbekistan'da

Orakov, inşaat alanındaki iş birliğinin her iki ülke için önemli olduğunu kaydederek, ülkesinin Türk şirketleri ile inşaat projelerinde ve inşaat malzemeleri üretimi alanlarında iş birliği yapmak istediğini vurguladı.

Orakov, TMB Başkanı Mithat Yenigün ve 20’den fazla Türk müteahhidin yer aldığı heyetle yaptığı görüşmede, son dönemde ülkede inşaat sektöründe gerçekleştirilmekte olan projeler hakkında bilgi vererek, Türk müteahhitleri ülkesinde iş yapmaya çağırdı. Orakov, Türkiye’nin inşaat sektöründe büyük bir deneyime sahip olduğunu kaydederek, “Türk müteahhitleri inşaat sektöründe zengin deneyime sahip. Türkiye'nin inşaat alanındaki büyük tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz” dedi.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) heyeti son dönemde geniş kapsamlı inşaat çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla geldiği Özbekistan'da İnşaat Bakan Yardımcısı Bahadır Orakov ile bir araya geldi.

Toplantıya katılan Türk şirketleri temsilcileri de şirketlerinin faaliyet alanları ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, Özbekistan'da iş yapmak istediklerini dile getirdi. Toplantıda yer alan Özbek inşaat şirketleri temsilcileri de gerçekleştirdikleri inşaat projeleri hakkında bilgi verdikleri Türk şirketleriyle iş birliği yapmak istediklerini aktardı.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklama yapan Mithat Yenigün, son dönemde Özbekistan'da geniş kapsamlı inşaat çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydederek, bu süreçte üzerilerine düşen görevi yapmak istediklerini ve bu ziyaretin amacının da ülkedeki imkanları ve projeleri yerinde incelemek ve kendilerini tanıtmak olduğunu vurguladı.

İki ülke cumhurbaşkanlarının çok iyi ilişki içinde olduğunu, son dönemde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in de çok atak bir politika izlediğini aktaran Yenigün, bundan sonra iki ülke arasında yapılacak çok işin olduğunu aktardı.

Dün ülkedeki temaslarına başlayan TMB heyeti, bugün de bazı bakanlık ve devlet kurumlarını ziyaret ederek, iş birliği imkanlarını görüştü.

