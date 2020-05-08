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Türk Mutfağı ABD'de Sanal Etkinliklerle Tanıtılıyor

08.05.2020 22:54 | Son Güncelleme

Washington Türk Amerikan Derneği ATA-DC, Amerika’da yaşayan Türkler ve Türk mutfağına ilgi duyan Amerikalılar’ın, Ramazan ayında eşsiz Türk lezzetlerinden mahrum kalmaması için sanal ortamda Türk mutfağından tarifler paylaşıyor

Türk Mutfağı ABD'de Sanal Etkinliklerle Tanıtılıyor

Bu yıl her zamankinden farklı bir Ramazan ayı yaşıyoruz. Kalabalık iftar sofraları, iftar için yapılan alışverişler bu yıl yerini sanal ortamda yapılan görüntülü görüşmelere, internet üzerinden yapılan alışverişlere bıraktı. Corona virüsü salgınında en çok vakanın görüldüğü ve en çok can kaybının yaşandığı Amerika’da da durum böyle.

2020 yılının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk Mutfağı Yılı ilan edilmesiyle Türkiye'nin 7 bölgesinden Türk mutfağı yemek reçeteleri derlenerek, 200 ortak reçete belirlenmiş, söz konusu reçetelerin de yurtdışında bulunan nitelikli Türk lokantalarında sunulmasının sağlanması hedeflenmişti.

Washington Türk Amerikan Derneği ATA-DC de, Corona virüsü salgınına rağmen faaliyetlerine ara vermedi. ATA-DC, ABD’nin başkenti ile Türkiye’nin tanınmış gastronomik şehirleri arasında kültürel bir köprü kurmak amacıyla, sektörünün önde gelen isimlerinin sunumlarını, mutfak, sanat ve kültürel etkinliklerle harmanlayarak meraklılarıyla buluşturuyor.

Ramazan ayının da gelmesiyle zengin Türk mutfağından bu aya özel lezzetler seçildi ve alanında usta isimler, hem Türk mutfağına ilgi duyan Amerikalılar’a, hem de Amerika’da yaşayan Türkler’e bu lezzetleri nasıl sofralarına taşıyabileceklerini anlattı.

Özellikle yurtdışında yaşayanlar için ulaşmanın çok da kolay olmadığı Ramazan ayına özel mis gibi kokan pideler, ev buluşmalarının vazgeçilmez lezzetlerinden kısır, Ramazan denince akla ilk gelen tatlılardan olan güllaç bu etkinlikleri takip edenler için artık çok da uzak değil.

Etkinlikle ilgili bilgi veren ATA-DC üyesi Gizem Şalcıgil White, '’Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız 2020 yılını 'Türk Mutfağı Yılı' ilan etmişti, biz de sene başında bu yönde bir takım projeler ve çalışmalar tasarlamıştık, özellikle yerel restoranlar ve kültürel merkezlerle işbirliği çerçevesinde hayata geçireceğimiz bu etkinlik serisini COVID- 19 süreci nedeniyle sanal ortama taşıdık. Açılışımızı çok sevgili Özlem Warren ile Antakya mutfağını tanıtarak yaptık, aynı zamanda bir kısır tarifi de paylaştı bizimle. Ramazan nedeniyle sevgili Barbara Aydan Dario bizlere evde Ramazan pidesi yapmanın inceliklerini gösterdi. Aynur Özdemir geleneksel tatlılarımızdan güllaç ve şekerparenin tarifini paylaştı. Önümüzdeki etkinliklerde özellikle Anneler Günü’nde Sahrap Sosyal, bizlere keşkek tarifi yapmayı gösterecek. Müge Karslı bir Osmanlı mutfağı sunumuyla burada olacak. Ebru Erke, Türk mutfağının biliyorsunuz Türk kahvaltısı çok ünlüdür ve Türk çayını da aktararak bizlerle kültürümüzün zenginliğini paylaşıyor olacak. Sevgili Cenk Girginoğlu ile Türk kahvesini konuşuyor olacağız. Selin Kutucular, Ayfer Yavi, birçok değerli ismi bu program çerçevesinde yıl boyunca ağırlamayı düşünüyoruz’’ dedi.

Yıllardır Oscar törenleri için yemek hazırlayan ünlü şef Wolfgang Puck’la çalışan ve Adana ve Ali Nazik kebaplarını, içli köfteyi, mantıyı, sarmayı Hollywood dünyasıyla buluşturan Yiğit Mirzaoğlu da bu isimlerden biri olacak.

ATA-DC Başkanı Sıtkı Kazancı da yürüttükleri kampanyanın ana hedefinin, Corona virüsü salgını sürecinde zengin Türk mutfağının tanıtımının devamlılığını sağlamak olduğunu belirtti ve Washington bölgesinin önde gelen Türk restoranlarının da işbirliğiyle Türk mutfak kültürünün en iyi şekilde tanıtılmasını ve yöresel lezzetlerin çok daha geniş kitlelere aktarılmasının amaçlandıklarını söyledi.

Etkinlikler Ramazan ayından sonra da yıl boyunca devam edecek.

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