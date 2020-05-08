Türk Mutfağı ABD'de Sanal Etkinliklerle Tanıtılıyor

Bu yıl her zamankinden farklı bir Ramazan ayı yaşıyoruz. Kalabalık iftar sofraları, iftar için yapılan alışverişler bu yıl yerini sanal ortamda yapılan görüntülü görüşmelere, internet üzerinden yapılan alışverişlere bıraktı. Corona virüsü salgınında en çok vakanın görüldüğü ve en çok can kaybının yaşandığı Amerika’da da durum böyle.

2020 yılının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk Mutfağı Yılı ilan edilmesiyle Türkiye'nin 7 bölgesinden Türk mutfağı yemek reçeteleri derlenerek, 200 ortak reçete belirlenmiş, söz konusu reçetelerin de yurtdışında bulunan nitelikli Türk lokantalarında sunulmasının sağlanması hedeflenmişti.

Washington Türk Amerikan Derneği ATA-DC de, Corona virüsü salgınına rağmen faaliyetlerine ara vermedi. ATA-DC, ABD’nin başkenti ile Türkiye’nin tanınmış gastronomik şehirleri arasında kültürel bir köprü kurmak amacıyla, sektörünün önde gelen isimlerinin sunumlarını, mutfak, sanat ve kültürel etkinliklerle harmanlayarak meraklılarıyla buluşturuyor.

Ramazan ayının da gelmesiyle zengin Türk mutfağından bu aya özel lezzetler seçildi ve alanında usta isimler, hem Türk mutfağına ilgi duyan Amerikalılar’a, hem de Amerika’da yaşayan Türkler’e bu lezzetleri nasıl sofralarına taşıyabileceklerini anlattı.