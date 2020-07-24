Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Bayramın olmazsa olmazı şerbetli tatlılarıdır. Tabii ki bunların en başında baklava geliyor olsa da Türk mutfağında birbirinden lezzetli şerbetli tatlılar var. Hem yapımı pratik hem de lezzetiyle damak çatlatan şerbetli tatlılar arasından birini bu bayram misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Henüz Kurban Bayramında ikram edeceğiniz tatlıya karar vermediyseniz bu liste tam size göre. İşte aileniz ve dostlarınız için seve seve hazırlayıp servis edeceğiniz birbirinden pratik 5 şerbetli tatlı tarifi.
Şekerpare, hem sunumu hem lezzetiyle bayram sofralarına çok yakışacak. Baklavadan sonra ilk akla gelen tatlılardan biri olan şekerpare tarifi, arefe gününden hazırlanırsa bekledikçe lezzetine daha çok lezzet katacaktır. Nar gibi kızarmış hamuru ve mis gibi limonlu şerbetiyle şekerpare ikram ettiğiniz misafirleriniz size tam puan verecek.
Koyu sohbetlerin en güzel eşlikçisi şerbeti tam, sünger kıvamında revani tatlısıdır... Üzerini dilediğiniz gibi süsleyeceğiniz revani tatlısı daha görüntüsüyle ağızları sulandırır. Osmanlı mutfağının en nadide tariflerinden biri olan revaniyi tüm püf noktalarını verdiğimiz tarifi sayesinde usta şeflerin elinden çıkmış gibi yapabileceksiniz.
En sevilen bayram tatlılarından biri olan kalburabastı, lezzetiyle damak çatlatıyor. Tadına bakanın bir tabakla yetinmediği bu nadide tatlı, bayram sofranızın yıldızı olacak. Kendine has şekli ve mükemmel lezzetiyle kalburastı tatlısı misafirlerinizi mest edecek.
Az malzemeleri çok lezzetli ve bir o kadar pratik olan hira tatlısı, bayram sofranıza farklılık katacak. Son dönemin popüler tatlılarından biri olan hira tatlısı, şerbetli tatlı sevenlerden tam puan alacak. Kısa sürede hazırlayacağınız harika hira tatlısıyla harikalar yaratacaksınız.
Son dönem popülaritesi önlenemez bir şekilde yükselen lokma tatlısı, bu sefer bayramınızı tatlandırsın. Bu bayram herkesi şaşırtarak mutfağınızda lokma tatlısına yer verin. Bugüne kadar belki hep hazır aldınız ama size vereceğimiz lokma tarifi ile usta elinden çıkmış gibi lokma yapabilirsiniz. Afiyet olsun.
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