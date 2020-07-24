Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Bayramın olmazsa olmazı şerbetli tatlılarıdır. Tabii ki bunların en başında baklava geliyor olsa da Türk mutfağında birbirinden lezzetli şerbetli tatlılar var. Hem yapımı pratik hem de lezzetiyle damak çatlatan şerbetli tatlılar arasından birini bu bayram misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Henüz Kurban Bayramında ikram edeceğiniz tatlıya karar vermediyseniz bu liste tam size göre. İşte aileniz ve dostlarınız için seve seve hazırlayıp servis edeceğiniz birbirinden pratik 5 şerbetli tatlı tarifi.

ŞEKERPARE TARİFİ

Şekerpare, hem sunumu hem lezzetiyle bayram sofralarına çok yakışacak. Baklavadan sonra ilk akla gelen tatlılardan biri olan şekerpare tarifi, arefe gününden hazırlanırsa bekledikçe lezzetine daha çok lezzet katacaktır. Nar gibi kızarmış hamuru ve mis gibi limonlu şerbetiyle şekerpare ikram ettiğiniz misafirleriniz size tam puan verecek.

REVANİ TARİFİ

Koyu sohbetlerin en güzel eşlikçisi şerbeti tam, sünger kıvamında revani tatlısıdır... Üzerini dilediğiniz gibi süsleyeceğiniz revani tatlısı daha görüntüsüyle ağızları sulandırır. Osmanlı mutfağının en nadide tariflerinden biri olan revaniyi tüm püf noktalarını verdiğimiz tarifi sayesinde usta şeflerin elinden çıkmış gibi yapabileceksiniz.