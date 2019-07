Türk mutfağının vazgeçilmezi patlıcandan 156 çeşit yemek

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Manavgat Turizm Fakültesi öğretim görevlisi Hamza Yalçın, Osmanlı mutfağının hem çeşit, hem de sebzelerin doğru kullanılması ve yemeklerin çeşitliliği açısından çok zengin olduğunu belirterek, "Sadece patlıcandan 156 çeşit yemek yapılıyor" dedi. ​Antalya'da turistler için çeşitli aktiviteler düzenlenirken, konaklama tesislerinin en önem verdiği konuların başında mutfak geliyor. 'Her şey dahil' konseptinde hizmet veren otellerde, turistlere dünya mutfağının yanı sıra Türk ve Osmanlı mutfağından lezzetler sunuluyor. EN TERCİH EDİLEN ETKİNLİK, YEMEKLİ TÜRK GECESİ AÜ Manavgat Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Crystal Palace Hotel Genel Müdürü Hamza Yalçın, Osmanlı ve Türk mutfağının dünyada en popüler mutfaklardan olduğunu belirtti. Otellerde yapılan en önemli etkinliklerin başında yemekli ülke geceleri geldiğini kaydeden Yalçın, bunlardan en çok istenilen ve sevilen etkinliğin Türk geceleri olduğunu söyledi. Osmanlı mutfağının, Anadolu coğrafyasında yaşayan kültürlerin birbirine aktarılması nedeniyle çok zengin olduğunu belirten Yalçın, "Osmanlı mutfağı hem çeşit açısından, hem de sebzelerin doğru kullanılması ve sebzelerden yapılan yemeklerin çeşitliliği açısından çok zengin. Diğer mutfaklara baktığımızda, sebzeler diğer yemeklerin yanında garnitür olarak kullanıyor. Ama Türk mutfağında her yemeğin yüzlerce çeşidi vardır. Osmanlı mutfağı büyük bir organizasyona sahip. Şu anki Türk mutfağı aslında onun küçültülmüş hali. Orada sulu yemekleriyle, çorbalarıyla, sebze yemekleriyle, pilav çeşitleriyle yani bölüm bölüm birçoğu gruplara ayrılmış bir mönüde en az 30 çeşit yemeğin birden servis edildiği bir mutfaktan bahsediyoruz" diye konuştu. PATLICANDAN 156 ÇEŞİT YEMEK Osmanlı mutfağının en önemli özelliklerinden birinin sebzelerin kullanımı olduğunu belirten Hamza Yalçın, patlıcandan 156 çeşit yemek yapıldığını kaydetti. M.Ö. 5'inci yüzyılda Hindistan, Mısır ve Japonya'da tüketilen patlıcanın, İspanyollar aracılığıyla 16'ncı yüzyılda Osmanlı mutfağına girdiğini anlatan Hamza Yalçın, şöyle konuştu: "Biz de patlıcanı öyle değerlendirmişiz ki; Osmanlı mutfağında 156 çeşit yemeği yapılıyor. Dolayısıyla patlıcanın reçelinden tutun kızartması, imambayıldı, karnıyarık, beğendili kebap, saksı kebap, o kadar çok çeşidi var. Osmanlı mutfağının en köklü yemeklerinden biri beğendili kebaptır. Bu da patlıcandan yapılıyor. Köklü bir yemek ve en çok tutulan yemeklerden. Dolayısıyla her şeyin temelinde patlıcan var." Türk mutfağında gelişmenin halen devam ettiğini anlatan Hamza Yalçın, patlıcan ve diğer sebzelerle ilgili çeşitleri artırmak için çok fazla yemek üretimi konusunda çalışmalar yapıldığını kaydetti. Yapılan araştırmalarda patlıcanın sağlık açısından çok önemli olduğunun belirlendiğini aktaran Hamza Yalçın, şunları söyledi: “Özellikle lifli bir sebze olduğu için bağırsakların çalışması, kolesterolün düşmesinde çok yararlı bir sebze. Nikotin açısından eleştirilir ama 9 kilo patlıcanda ancak bir tek sigaradaki kadar nikotin bulunur. Dolayısıyla hiçbir zararı da yoktur. Onun için patlıcan her anlamda sağlıklı bir yiyecektir. Patlıcan yemeğini bütün uzmanlar tavsiye ediyor. Ben de çalıştığımız yerlerde, üniversitelerde ders verirken önce patlıcanı anlatıyorum. Diğer sebzeleri de tabii ki kullanabiliriz, ama hiçbir sebze patlıcanın yerini tutmuyor." PATLICANDAN YAPILAN YEMEKLER Patlıcandan yapılan yemeklerden bazıları şöyle: İmambayıldı, hünkar beğendi, karnıyarık, ali nazik, şakşuka, musakka, patlıcan oturtma, patlıcan salatası, fırında patlıcan, şehzade kebabı, babagamuş, köpoğlu, söğürtme, nefis çileli kebap, beli bükük patlıcan kebabı, patlıcanlı şiş kebap, zeytinyağlı patlıcan, patlıcan dolma, patlıcan silkme, patlıcan kızartma, patlıcan güveç, etli patlıcan yemeği, patlıcan kebabı, fırında kaşarlı patlıcan, domates soslu ızgara patlıcan, patlıcan mücver, patlıcan dolgulu ekmek, patlıcan ratatülle, kıymalı patlıcan dolma, tavuklu patlıcan sote, patlıcan saksı kebabı, patlıcan andoloz, Tokat kebabı, kuru patlıcan dolma, benye soslu patlıcan, patlıcanlı makarna, közlenmiş patlıcan çorbası, patlıcan soslu kuzu pirzola, yoğurt soslu ızgara patlıcan, patlıcan lazanya, patlıcan köftesi, yoğurtlu patlıcan salatası, narlı patlıcan salatası, bademli patlıcan salatası, sultan kebabı, şehzade kebabı, zade kebabı, meftune, Abant kebabı, tavuklu parmak kebabı, islim kebabı, etli patlıcan kebabı, sebzeli fırın köfte, saksı kebabı, karışık sebzeli musakka, bostan kebabı, konak kebabı, parmak kebabı, fırında kazan kebabı, geleli kebabı, Beykoz kebabı, köz patlıcan kiş, söğürmeli kebab, fırında köfteli patlıcan, bahçıvan kebabı, etli patlıcan, köfteli patlıcan kızartması, kıymalı patlıcan yemeği, fırında patlıcan köftesi, tavuklu sultan kebabı, patlıcan çorbası, patlıcanlı mantar sote, bezelyeli patlıcan kebabı, unlu patlıcan kızartma, tavuklu patlıcan güveç, fırında kıymalı karnıyarık, tavuklu türlü, tavuklu patlıcan oturtma, enginarlı patlıcan, türlü, sebzeli patlıcan kulesi, peynirli patlıcan kızartma, fırında kaşarlı şakşuka, köfteli kürdan kebabı, etli taze patlıcan dolması, fırında patlıcan musakka, sebzeli şiş köfte, köfte mantolu patlıcan, etli ali nazik kebabı, fırında patlıcan kebabı, şakşukalı kırmızı biber dolması, patlıcanlı Gavurdağ salatası, köfteli patlıcan sarma, köfteli karnıyarık, patlıcan beğendili volovan, zeytinyağlı patlıcan yemeği, zeytinyağlı yaz türlüsü, tahinli patlıcan ezmesi, etli karnıyarık, patlıcan söğürme, közlenmiş patlıcan salatası, sebzeli közleme kebap, köz patlıcan çorbası, közlenmiş kıymasız patlıcan köftesi, patlıcan tiridi, patlıcanlı çarşaf böreği, patlıcanlı pilav, patlıcanlı tavuk salatası, zeytinyağlı patlıcan, köz patlıcanlı karnıyarık, manço usulü şakşuka, yoğurtlu patlıcan salatası, patlıcanlı buhara pilavı, patlıcanlı göce köftesi, patlıcan pabucaki, patlıcan başkavurması, köfteli patlıcan yahnisi, patlıcan paça çorbası, mercimekli patlıcan maale, etli patlıcan dolması, patlıcan dilme, patlıcan böreği, zeytinyağlı patlıcan silkmesi, patlıcanlı tübyaz, unlu patlıcan tavası, patlıcan dövmeci, yoğurtlu patlıcan köfte, ekşili patlıcan köfte.