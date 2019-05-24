Milli Eğitim Bakanlığınca da çok beğenilen seminerlerin yaygınlaştırılarak özellikle kültürel imkanlardan yoksun bölgelerde bulunan, Türk müziğine erişim anlamında dezavantajlı konumda olan öğrencilerden ve öğretmenlerden başlayarak tanıtım faaliyetlerinin yapılmasının son derece yararlı olacağına karar verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı, kendi imkanları ile bir süredir İstanbul'daki okullarda Türk müziğini tanıtma etkinlikleri kapsamında seminerler verdi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bakanlığın "2023 Eğitim Vizyonu" doğrultusunda çeşitli projelerle sanatın eğitimin önemli bir parçası olması sağlanıyor.

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda öğretmen ve öğrencilere Türk müziğini ve enstrümanlarını tanıtmak amacıyla hayata geçirilen "Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi" kapsamında, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda seminer ve konser verildi.

Öğretmen ve öğrencilere Türk müziğini yakından tanıtmak, tarihsel ve kültürel boyutunu aktarmak, geleneksel müzik aletlerini tanıtarak, gençlerin bu aletlerle temasını sağlamak için bir dizi çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Türk müziğine, çağın gerektirdiği imkanlar aracılığıyla ilginin artırılması amacıyla İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Taşçı ve ekibinin katılımıyla "Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi" hazırlanırken bu kapsamındaki seminerler sürdürüldü.

Seminerlerle öğrencilerin Türk müziğini tanımaları, müziğe ilgileri varsa keşfetmeleri için fırsat oluşturulması ve yetenekli öğrencilerin güzel sanatlar liselerine kazandırılması amaçlıyor. İki yıl sürecek proje ile Türkiye'nin her bir köşesinden binlerce öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

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Projenin tanıtımı kapsamında CRR Konser Salonundaki seminer ve konsere Aylin Şengün Taşçı'nın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, bazı öğretmen ile öğrenciler katıldı.