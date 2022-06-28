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Türk Ocakları’nda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu krizi! İstanbul yönetimini görevden aldılar…

28.06.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu davet eden Türk Ocakları yönetimi görevden alındı. Türk Ocakları Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 30 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere görevden alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Türk Ocakları’nda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu krizi! İstanbul yönetimini görevden aldılar…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun birlikte katıldığı Türk Ocakları programı olay oldu. Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yıldönümünde İstanbul Şubesi dün, 'Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları-2' başlıklı sempozyum düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteğiyle organize edilen sempozyumda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuşmacı olarak yer aldı.

TÜRK OCAKLARI PEŞ PEŞE İKİ AÇIKLAMA YAPTI

Sempozyumdan saatler sonra Türk Ocakları Genel Merkezi art arda iki açıklama yaptı.

Türk Ocakları'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaların ilkinde "27 Haziran 2022 tarihinde, İstanbul Şubemizin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlediği bir sempozyum, Türk Ocaklarının partiler üstü konumunu kesinlikle etkileyemez” ifadeleri kullanıldı.

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“DEVLETE SERİ KATİL DİYENLERİN…”

Açıklamada "Devlete 'seri katil' diyenlerin Türk Ocakları toplantılarında boy göstermesi kabul edilemez" ve şu ifadeler kullanıldı:

Türk Ocakları Genel Merkezi olarak şube başkan ve yöneticilerimizden, bu süreçte yanlış anlamalara yol açabilecek veya iyi niyetli olmayan kişi ve çevrelerin çarpıtmalarına zemin oluşturacak söylem ve eylemlerden kaçınmalarını bir kez daha ihtar ediyoruz.

Daha sonra yapılan açıklamada ise İstanbul Şubesi'nin görevden alındığı duyuruldu:
Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 30 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere görevden alınmıştır.

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Ekrem İmamoğlu İstanbul Kemal Kılıçdaroğlu

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