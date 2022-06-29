Türk Ocakları'ndaki kriz hakkında İmamoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar! "Bence ezildiler"

Türk Ocakları'nın düzenlediği 'Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları-2' başlıklı sempozyuma Kemal Kılıçdaroğlu ve İkram İmamoğlu'nun konuşmacı olarak katılması üzerine doğan krizin yankıları sürüyor. Son olarak İmamoğlu da tartışmalara ilişkin düşüncelerini paylaştı. İmamoğlu, Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı'nın görevden alınmasını üzüntüyle karşıladığını ifade etti. "Benim Türk Ocağı'na faydalarım olmuştur. Kimse bunu bilemez" diye konuşan İmamoğlu, "Bu kararın altında ezilirler. Ezildiler de zaten. Bence ezildiler. Sesleri bile çıkamayacak bu saatten sonra" ifadelerini kullandı.

"İBB OLARAK ÖNEMLİ BİR TOPLUMSAL SORUMLULUĞA ADIM ATIYORUZ"

Bağcılar'da kurulan Sosyal Uyum Destek Merkezi'nin (SUDEM) açılışı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle gerçekleştirildi. Bağımlılık tanısı almış bireylere ve yakınlarına yönelik danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunulacak olan SUDEM'in açılışından sonra merkezi gezen İmamoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadele noktasında İstanbul'un alarm verdiğini belirterek, İBB olarak önemli bir toplumsal sorumluluğa adım attıklarını söyledi.

"ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIM"

İmamoğlu, Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Üzüntüyle karşıladım. Bu tür sivil toplum kuruluşlarının varlığından kimin ne zaman haber aldığını ya da nasıl iş birliğinde olduğunu bazen kimse bilemez. Örneğin 110 yıllık Türk Ocağıyla benim de bir bağım olmuş olabilir. Benim de yakınlarımın geçmişte içinde olduğu bir ortam olabilir. Olabilir derken tahminen elbette konuşmuyorum, mesaj veriyorum buradan."

İBB gibi kurumların bu tür sivil toplum kuruluşlarına destek olduklarını anlatan İmamoğlu, "Orada gelirler, bu çalışmalarını yürütürler. Yapılan iş ve işlem böyle bir işlem. 2016'da da aynısı yapılmış. O dönemde de yine Cumhuriyet Halk Partili olan Kartal Belediyesiyle süreç yürütülmüş." dedi.

"SESLERİ BİLE ÇIKAMAYACAK"

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bakın benim Türk Ocağı'na faydalarım olmuştur. Kimse bunu bilemez. Belki farkındadırlar, değillerdir. Merkezine de faydalarım olmuştur. İstanbul gibi başka yerlere de faydalarım olmuştur. Yarın da olacaktır. Yani bu kararın altında ezilirler. Ezildiler de zaten. Bence ezildiler. Sesleri bile çıkamayacak bu saatten sonra. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocağına gösterdiği hassasiyetin ben şahidiyim. Bir başka genel başkan gösterse Türk Ocağı bugün çok daha rahat, çok daha huzurlu yerlerde olurdu."

(AA)

KILIÇDAROĞLU: "GERÇEKTEN ANLAMAK ZORLANIYORUM"

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Dün İstanbul'da Türk Ocakları'nın düzenlediği önemli bir toplantıya katıldım. Çok daha geniş kapsamlıydı. Toplantıya katıldım adalet vurgusu yaptım. Sabah bir haber, "İstanbul il yönetimi görevden alınmıştır." Ne söyleyeyim? Bizim konuşmaya ihtiyacımız var, kavgaya değil. Gerçekten anlamakta zorlanıyorum."

BAHÇELİ: NASIL KATLANDINIZ?

MHP lideri Bahçeli ise olayla ilgili tepkisini şu sözlerle dile getirmişti:

"Davet ede ede Kılıçdaroğlu mu edilmiştir? Bu gaflete nasıl kapıldınız? Kılıçdaroğlu'nun Karl Marx'tan alıntı yapmasına nasıl katlandınız?"



