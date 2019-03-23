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Türk Ocaklarının 107. Kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 16:36 | Son Güncelleme

Ankara'da "Türk'ün Sönmeyen Ocağı: Dünü, Bugünü, Yarını" paneli düzenlendi

Türk Ocaklarının 107'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Türk'ün Sönmeyen Ocağı: Dünü, Bugünü, Yarını" paneli düzenlendi.

Türk Tarih Kurumunda düzenlenen panelde, Türk Ocaklarının tarihi ve önemi ele alındı.

Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, açılışta yaptığı konuşmada, toplantının Türkiye'nin ve dünyanın kritik süreçten geçtiği bir dönemde yapıldığını, Türk Ocaklarının da yine öyle bir dönemde kurulduğunu söyledi.

Öz, Türk Ocaklarının, Türk milletinin tarihte kurduğu en önemli devletlerden biri olan Osmanlı Devleti'nin çöküş dönemine kurulduğunu belirterek, "Türk milletine yeniden hayat hamlesi kazandırmak için kurulmuş kutlu bir ocaktır. O dönemde olduğu gibi Cumhuriyet'in kuruluşunda ve günümüzde de tek amacı vardır; Türk milletine hizmet ve Türk milletini yükseltmek. Davamız budur." diye konuştu.

Türk Tarih Kurumunun da Türk Ocakları bünyesinde bir heyet olarak kurulduğunu, Türk Ocaklarının 1931'de feshedilmesinden sonra "Türk Tarih Kurumu" olarak yoluna devam ettiğini belirten Mehmet Öz, "Bu ocağa hizmet etmiş herkesi ve ahirete intikal eden büyüklerimi rahmetle anıyorum." dedi.

Programda, Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca verilen "Nevzat Kösoğlu Türk Dünyasına Hizmet Armağanı"na ise Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın layık görüldü.

Ödülü Aydın'a, Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Kavuncu ve Türk Ocakları Şeref Genel Başkanı Nuri Gürgür takdim etti.

Programa çok sayıda akademisyen, üniversite öğrencisi ve Türk Ocakları mensubu katıldı.

Türk Ocaklarının 107. Kuruluş yıl dönümü

- Ankara'da "Türk'ün Sönmeyen Ocağı: Dünü, Bugünü, Yarını" paneli düzenlendi

Türk Ocakları'nın 107. Kuruluş yıl dönümü

Türk Ocakları'nın 107. Kuruluş yıl dönümü

Türk Ocakları'nın 107. Kuruluş yıl dönümü

Türk Ocakları'nın 107. Kuruluş yıl dönümü

Türk Ocakları'nın 107. Kuruluş yıl dönümü

Türk Ocakları'nın 107. Kuruluş yıl dönümü

Türk Ocakları'nın 107. Kuruluş yıl dönümü

Türk Ocakları'nın 107. Kuruluş yıl dönümü

Türk Ocakları'nın 107. Kuruluş yıl dönümü

Türk Ocakları'nın 107. Kuruluş yıl dönümü
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