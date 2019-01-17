Türk Oda Orkestrası Berlin'de konser verdi

Avrupa turnesi kapsamında daha önce Paris, Zürih, Roma ve Viyana'da sahne alan Türk Oda Orkestrası, 6'ncı ve son konserini şubat ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek.

Türk Oda Orkestrasının programın sonunda ayakta alkışlandığı konseri Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, bazı ülkelerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Türk ve Alman davetliler izledi.

Tenor Hakan Aysev'in "Belle" ve "Laçin" parçalarıyla katıldığı etkinlikte genç sanatçı Janet Şahin de Yunus Emre'nin "Bana Seni Gerek Seni" eserini seslendirdi.

Bağlama virtüözü Ahmet Koç öncülüğünde ünlü Türk şef Betin Güneş ile 15 Türk ve yabancı müzisyenden oluşan Orkestra, Dmitri Shostakovich, Wolfgang Amadeus Mozart, Aşık Veysel, Anton Chris Rea ve Aşık Mahsuni Şerif'in eserlerini icra etti.

Orkestra, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle düzenlenen "Köprü ve Ötesi" adlı konserinde Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği salonunda sahne aldı.

- "Milli enstrümanımız bağlamayı evrenselliğe taşıyoruz"

Sanatçı Ahmet Koç, konserin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa turnesinin ikinci ve üçüncü etaplarının da olacağını söyledi.

"Köprü ve Ötesi" konserlerinin bir kültür projesi olduğunu vurgulayan Koç, milli kültürü, büyük eser sahiplerini, Türk bestecilerini ve Avrupa'daki büyük bestecileri harmanlayarak bir araya getirdiklerini anlattı.

Bağlamanın aslında bir solo, bir lider enstrümanı olduğunun görüldüğünü belirten Koç, bu eserlerin solo olarak daha önce piyano, keman, gitar veya flütle çok kez icra edildiğini ancak bağlamayla ilk kez çalındığını dile getirdi.

Bunu başardığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Koç, "Milli enstrümanımız olan bağlamayı ulusallıktan çok daha öteye, evrenselliğe taşıyoruz. Böyle hedeflerimiz olmalı." dedi.

Ahmet Koç, birer sanatçı olarak Türkiye'nin tanıtımına bu şekilde katkıda bulunduklarını sözlerine ekledi.

