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Türk öğrenci için Varşova Büyükelçiliğinde tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 19:01 | Son Güncelleme

Polonya’da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Furkan Kocaman için Varşova Büyükelçiliğinde tören düzelendi.

Polonya’da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Furkan Kocaman için Varşova Büyükelçiliğinde tören düzelendi. Polonya’da yaşayan Türk vatandaşlarının ve öğrencilerin katıldığı törenin ardından Kocaman’ın naaşı Türkiye’ye gönderilmek üzere Varşova Fryderyk Chopin Havaalanı’na getirildi.
Polonya’nın Wroclaw kentindeki bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz cumartesi akşamı uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Furkan Kocaman için adli tıptaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliğinde tören düzenlendi. Kocaman için düzenlenen törene Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül ve elçilik çalışanlarının yanı sıra Polonya’da yaşayan Türk vatandaşları da katıldı.

"Polonya’daki Türk toplumu olarak kırgınız, kızgınız, infial içindeyiz"
Törende konuşma yapan Büyükelçisi Tunç Üğdül geleceği son derece parlak, ülkesine, vatanına hayırlı, pırıl pırıl bir genci kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi. Üğdül, “Bugün burada efendi, vatanperver, yüreğinde Atatürk sevgisini, Türkiye sevgisini yaşatan pırıl pırıl bir insanı uğurluyoruz. Bir hain, bir meczup Furkan’ı geleceksiz, ailesini, sevenlerini onsuz bıraktı. Polonya’daki Türk toplumu olarak kırgınız, kızgınız, infial içindeyiz. Polonya makamlarının gerek katil gerekse olayın cereyan ediş biçimi hakkında bize ayrıntılı bilgi vermesini bekliyoruz. Onu bugün buradan, bu büyük umutlarla geldiği ülkeden uğurluyoruz” ifadelerini kullandı.
Duygusal anların yaşandığı törenin ardından Furkan Kocaman’ın naaşı akşam uçağıyla Türkiye’ye gönderilmek üzere Varşova Fryderyk Chopin Havaalanı’na getirildi.
Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman Erasmus programı kapsamında geldiği Polonya’da 9 Mart Cumartesi akşamı uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan saldırgan Muhammet Emektar ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti. Emektar çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken Wroclaw Savcılığı ise olayın nedenine ve saldırganın mahkemedeki ifadesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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