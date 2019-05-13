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Türk öğrenci, İtalya’dan dünya birinciliği ile döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:41 | Son Güncelleme

İTALYA’DA düzenlenen, çok sayıda müzisyenin katılım gösterdiği Apulia Metropolitan Müzik Yarışması’nda Rüya Aydın piyano dalında, kendi kategorisinde dünya birincisi oldu.

Türk öğrenci, İtalya’dan dünya birinciliği ile döndü

İZMİR, (DHA) - İTALYA’DA düzenlenen, çok sayıda müzisyenin katılım gösterdiği Apulia Metropolitan Müzik Yarışması’nda Rüya Aydın piyano dalında, kendi kategorisinde dünya birincisi oldu.

İtalya’nın Barletta kentinde 4-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenen; klasik müzik, caz, pop ve çağdaş müzik performans yarışması ‘Apulia Metropolitan Music Contest’de Uğur Okulları Bornova Kampüsü 10’uncu sınıf öğrencisi Rüya Aydın solo piyano dalında, kendi kategorisinde dünya birinciliği elde etti.

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen; müzisyenleri geliştirmek, yeteneklerini vurgulamak, uluslararası kültürel alışverişi sağlamak ve teşvik etmek üzere farklı kategorilerde 150’den fazla katılımcıyı buluşturan yarışmada piyano dalında A,B,C,D,E,F kategorilerinde yarışıldı. E kategorisinde birinci olan Rüya Aydın, farklı uluslararası yarışmalara katılıp ülkesini ve müziğini tüm dünyaya tanıtmayı amaçladığını belirtti.

Konservatuvar profesörleri, profesyonel müzisyenler, sanatçılar ve AMS (Apulia Metropolitan Society) yetkililerinden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda birinci olan Aydın, “Ülkemi Avrupa’da, İtalya'da temsil ettiğim için çok gururlu ve mutluyum. Beni destekleyen aileme, hocalarıma, arkadaşlarıma ve piyano öğretmenim, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğr. Gör. Payam Gül Susanni’ye çok teşekkür ederim. İleride iyi bir konser piyanisti olup, dünyayı dolaşıp, icramı, müziğimi ve ülkemi her yerde tanıtmak istiyorum” dedi.

RÜYA AYDIN HAKKINDA

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi anne M. Beste Aydın ve baba Erkan Aydın’ın ilk çocuğu olan Rüya; 11 Temmuz 2003’te İzmir’de doğdu. Piyano eğitimine 2010 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Öğr. Gör. Serdar Birgüler ile başladı. 2013’te Yaşar Üniversitesi Yüsem’de tam burslu olarak Zeynep Acar ile devam etti. 2016 yılından itibaren Yüsem’de Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğr. Gör. Payam Gül Susanni ile piyano eğitimini sürdürmekte olup Uğur Okulları Bornova Kampüsü’nde öğrenimine devam etmektedir.

BAŞARILARI VE ÖDÜLLERİ

2013 - 2019 yılları arasında Yaşar Üniversitesi/ Yüsem, “Kur Sertifikaları”

2016 - Bursa/ I. Nilüfer Uluslararası Piyano Yarışması, “Katılım Sertifikası”

2018 - İzmir/ Tüm Yerel Sen Sendikaları İzmir Şubeleri- Pergoman Lions Klüpleri, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Kanserle Dans Derneği ve Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği “Müziği’n Umuda Dokunuşu” adlı sosyal sorumluluk projesinde piyano performansı ile “TEMA Vakfı Sertifikası”

2018 - Yaşar Üniversitesi/ Yüsem, “International Music Week and Fair Masterclass Sertifikası”

2019 - Yaşar Üniversitesi/ Yüsem, “International Music Week Masterclass Sertifikası”

2019 - Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı “Dr. Atınç Emnalar Anısına Piyano Resitali”

2019 - İtalya/ Barletta, “Apulia Metropolitan Music Contest, “E (14- 16 yaş) Kategorisi Birincilik Diploması ve Madalyası”

Türk öğrenci, İtalya’dan dünya birinciliği ile döndü

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