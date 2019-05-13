Türk öğrenci, İtalya’dan dünya birinciliği ile döndü

İZMİR, (DHA) - İTALYA’DA düzenlenen, çok sayıda müzisyenin katılım gösterdiği Apulia Metropolitan Müzik Yarışması’nda Rüya Aydın piyano dalında, kendi kategorisinde dünya birincisi oldu.

İtalya’nın Barletta kentinde 4-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenen; klasik müzik, caz, pop ve çağdaş müzik performans yarışması ‘Apulia Metropolitan Music Contest’de Uğur Okulları Bornova Kampüsü 10’uncu sınıf öğrencisi Rüya Aydın solo piyano dalında, kendi kategorisinde dünya birinciliği elde etti.

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen; müzisyenleri geliştirmek, yeteneklerini vurgulamak, uluslararası kültürel alışverişi sağlamak ve teşvik etmek üzere farklı kategorilerde 150’den fazla katılımcıyı buluşturan yarışmada piyano dalında A,B,C,D,E,F kategorilerinde yarışıldı. E kategorisinde birinci olan Rüya Aydın, farklı uluslararası yarışmalara katılıp ülkesini ve müziğini tüm dünyaya tanıtmayı amaçladığını belirtti.

Konservatuvar profesörleri, profesyonel müzisyenler, sanatçılar ve AMS (Apulia Metropolitan Society) yetkililerinden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda birinci olan Aydın, “Ülkemi Avrupa’da, İtalya'da temsil ettiğim için çok gururlu ve mutluyum. Beni destekleyen aileme, hocalarıma, arkadaşlarıma ve piyano öğretmenim, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğr. Gör. Payam Gül Susanni’ye çok teşekkür ederim. İleride iyi bir konser piyanisti olup, dünyayı dolaşıp, icramı, müziğimi ve ülkemi her yerde tanıtmak istiyorum” dedi.