Türk Öğrenci New York’taki Evinde Ölü Bulundu

24 yaşındaki Türk öğrenci Gülperi Türker, New York’taki evinde ölü bulundu. Türker’in banyo yaptığı sırada fenalaştığı, New York’ta aynı evi paylaştığı arkadaşları tarafından cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi.

Aynı evi paylaştığı arkadaşları, genç öğrenci Gülperi Türker’in epilepsi hastası olduğunu öne sürdü.

Yetkililer acı haberi Gülperi Türker’in Tekirdağ’da yaşayan ailesine iletti. New York Emniyet Müdürlüğü (NYPD), Türk öğrencinin ölümüyle ilgili herhangi bir cinayet bulgusuna rastlamadıklarını ancak soruşturmanın halen devam ettiğini kaydetti.

Yetkililer, Gülperi Türker’in ölüm nedeninin otopsi ve toksikolojiden gelecek rapor doğrultusunda ortaya çıkacağını kaydetti. Gülperi Türker’in cenazesinin New York’ta ölümüyle ilgili yasal işlemlerin tamamlanması sonrasında Türkiye’ye gönderileceği belirtildi.

Aslen Tekirdağ ilinin Şarköy ilçesinden olan Türker, 2015 yılında Tekirdağ Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2016 -2018 yılları arasında İstanbul’da Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde öğrenim gören Türker’in yüksek öğrenimini sürdürmek için New York’a geldiği öğrenildi.

