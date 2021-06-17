HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türk Öğrenci New York’taki Evinde Ölü Bulundu

Türk Öğrenci New York’taki Evinde Ölü Bulundu

17.06.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 yaşındaki Türk öğrenci Gülperi Türker, New York’taki evinde ölü bulundu. Türker’in banyo yaptığı sırada fenalaştığı, New York’ta aynı evi paylaştığı arkadaşları tarafından cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi

Türk Öğrenci New York’taki Evinde Ölü Bulundu

24 yaşındaki Türk öğrenci Gülperi Türker, New York’taki evinde ölü bulundu. Türker’in banyo yaptığı sırada fenalaştığı, New York’ta aynı evi paylaştığı arkadaşları tarafından cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi.

Aynı evi paylaştığı arkadaşları, genç öğrenci Gülperi Türker’in epilepsi hastası olduğunu öne sürdü.

Yetkililer acı haberi Gülperi Türker’in Tekirdağ’da yaşayan ailesine iletti. New York Emniyet Müdürlüğü (NYPD), Türk öğrencinin ölümüyle ilgili herhangi bir cinayet bulgusuna rastlamadıklarını ancak soruşturmanın halen devam ettiğini kaydetti.

Yetkililer, Gülperi Türker’in ölüm nedeninin otopsi ve toksikolojiden gelecek rapor doğrultusunda ortaya çıkacağını kaydetti. Gülperi Türker’in cenazesinin New York’ta ölümüyle ilgili yasal işlemlerin tamamlanması sonrasında Türkiye’ye gönderileceği belirtildi.

Aslen Tekirdağ ilinin Şarköy ilçesinden olan Türker, 2015 yılında Tekirdağ Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2016 -2018 yılları arasında İstanbul’da Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde öğrenim gören Türker’in yüksek öğrenimini sürdürmek için New York’a geldiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
İstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu! İstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu!
İngiltere'de durum vahim! Şubat ayından beri bir ilkİngiltere'de durum vahim! Şubat ayından beri bir ilk

En Çok Okunan Haberler

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar: Gel beni elle diyorsun

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar: Gel beni elle diyorsun

Erdoğan'dan net mesaj: Olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur

Erdoğan'dan net mesaj: Olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

HDP: İzmir il binamız basıldı

HDP: İzmir il binamız basıldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.