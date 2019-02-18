Türk öğrenci Rukiye Gazze'de yüksek lisans yapan ilk yabancı oldu

MUSTAFA HABBUŞ - İsrail'in yıllardır kuşatma altında tuttuğu Gazze'de eğitim alarak çocukluk hayalini gerçekleştiren Türk öğrenci Rukiye Demir, abluka altındaki bölgede yüksek lisansını tamamlayan ilk yabancı öğrenci oldu. Gazze'ye eğitim amaçlı giren uluslararası ilk öğrenci olan Demir, yüksek lisans için neden Gazze'yi seçtiğini AA muhabirine anlattı. Malezya'da psikoloji alanında lisans eğitimi aldığını söyleyen Demir, mezun olduktan sonra abluka altındaki Filistinlilerle beraber olmak ve onların acılarını paylaşmak için Gazze'ye gelmek istediğini belirtti. Başta bu fikrini paylaştığı birçok kişinin bunu imkansız gördüğünü aktaran 27 yaşındaki Demir, ancak geri adım atmadığını ve çocukluğundan beri kurduğu hayali Eylül 2016'da gerçekleştirdiğini ifade etti. İslam coğrafyasındaki tüm toprakları kendi toprağı gibi gördüğünü ve sevdiğini belirten Demir, Gazze'deki İslam Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde master yaptığını dile getirdi. "Gazze'de erkeklerin yoğunlukta çalıştığı mesleklere kadınların uyum sağlama stratejileri ve kişisel farkındalık" başlıklı tezini 10 Şubat'ta sunarak yüksek lisansını başarıyla bitirdiğini kaydeden Demir, abluka altındaki bu bölgedeki kadın polislerin azmi, başarısı, zekası ve gayretinden etkilendiğini ve bu alanda çalışma yapma kararı aldığını söyledi.

Demir, araştırması için İsrail'in saldırıları nedeniyle dünyadaki diğer kadın meslektaşlarına göre iki kat daha fazla sorunla mücadele etmek zorunda kalan Gazze'deki 130 kadın polisten 120'sine ulaştığını ve güzel neticeler elde ettiğini anlattı. Kadın polislerin ablukanın yol açtığı maddi, sosyal, ekonomik ve politik sorunların yanı sıra böylesi güçlü bir işin üstesinden geldiklerini, mesleklerini icra etmenin yanı sıra vatanlarını da savunduklarını vurgulayan Demir, bu bölgedeki kadın polislerin çok büyük bir iradeye sahip olduğuna, işlerine adapte olmakta büyük bir yetenek örneği gösterdiklerine ve yaşadıkları tüm zorluklara rağmen kendilerine olan güvenlerini hiç yitirmediklerine dikkati çekti. - Gazze'de tüm kadınlar Filistin'in özgür olacağına inanıyor Gazze'deki polis kadınların İslami bilince ve sağlam inanca sahip kültürlü bir tabakayı temsil ettiğine işaret eden Demir, şunları söyledi: "Filistinli kadınlar, Gazze'de karşı karşıya kaldıkları sorunlardan kaçmıyor. Bunlarla mücadelede dua, teslimiyet ve ibadetlerini yerine getirme gibi manevi açıdan birçok baş etme yöntemleri geliştirmiş. Bunun neticesinde bir anne, eş, iş kadını ya da öğrenci olarak yaşadıkları büyük sıkıntılara rağmen Filistinli kadınların ruh sağlıkları oldukça iyi."