Türk öğrenciler ayrıca statik ve dinamik etaplarında da ikincilikler elde ederek, toplam 4 kupa ile yarışmayı tamamladı.

Yaptığı haberle takımın finansman sorununu gündeme getiren Anadolu Ajansına (AA) ve verdiği destekle Barselona'ya gelmelerini sağlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e teşekkür eden Yıldızhan, "Buraya gelirken lojistik sorunumuz vardı. Sağolsun Ömer Çelik Bey verdiği sözün arkasında durdu. Kendisine çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

- "Çok çalıştık"

Çukurova Racing Takım Kaptanı Nashan Güngören de "Çok zorlu bir sene geçirdik ve arabamızı hazırlayıp, bu yarışa katılmak için çok çalıştık. Tüm etaplardaki yarışları başarıyla bitirdik. Kazanmaya açtık, bunun için uğraşıyorduk ve başardık." şeklinde konuştu.

Barselona'daki yarışlarda profesyonel mücadelenin yanı sıra Türk vatandaşı olarak da diğer takımların takdirini kazandıklarını aktaran Güngören, "Türklerle ilgili bazı ön yargıları yıkan çok iyi geri dönüşler aldık." dedi.

Otomotiv sektöründe çok daha iyi yerlere gelebilecek kapasiteye sahip olduklarını ancak en büyük eksiklerinin maddi kaynak olduğunu ifade eden Güngören, "Burada kendi lastiğini, jantını yapabilen 2-3 takım var. Biz yurt dışından alıyoruz ve finansman sorunundan dolayı çok ciddi zaman kaybı yaşıyoruz. Biz imkan verilse kendi lastiğimizi, jantımızı yapabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.