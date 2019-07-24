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Türk öğrenciler Karadağ'da tecrübe kazanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 2019 Tecrübe Paylaşım Programı'nın Karadağ ayağına katılan tıp ve diş hekimliği öğrencileri, program kapsamında Karadağ'ın sağlık sistemini yakından tanıyacak

PODGORİCA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda gerçekleştirilen 2019 Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Karadağ'a gelen tıp ve diş hekimliği öğrencileri, bir hafta boyunca ülkenin sağlık sistemini yakından tanıma imkanı bulacak.

TİKA koordinasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türk Hava Yolları, Anadolu Ajansı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen program, Karadağ Klinik Merkezi'ne yapılan ziyaretle başladı.

Türkiye'deki farklı üniversitelerde okuyan 10 öğrenci, ülkenin en büyük sağlık merkezinin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

TİKA Podgorica Koordinatörü Enver Resuloğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22-29 Temmuz tarihlerini kapsayan programda, Bijelo Polje, Rozaje ve Plav şehirlerinin de ziyaret edileceğini söyledi.

Öğrencilerin, Karadağlı doktor ve diş hekimlerinden detaylı bilgi alabileceğini kaydeden Resuloğulları, "TİKA olarak bu programla geleceğin Türkiye ve Karadağlı doktorlarının iş birliği yapma ve birlikte proje geliştirme davranışını kazanmasını istiyoruz." dedi.

Türkiye'den gelen öğrencilerin, Karadağ'ın kuzeyinde genel sağlık taraması da yapacağını aktaran Resuloğulları, programın tüm süreçlerini Karadağ Sağlık Bakanlığı ile sürdürdüklerini dile getirdi.

- "Meslektaşlarımızla birlik olmanın tohumlarını ekiyoruz"

Programa katılan öğrencilerden İclal Karacan da Karadağlı meslektaşlarıyla tanışma fırsatı bulduklarını kaydederek, "Karadağ'daki sağlık ve eğitim sistemi hakkında konuşmalar yaptılar. Biz de kendi ülkemizdeki sistemle karşılaştırma fırsatı bulduk." dedi.

Karacan, Karadağlı meslektaşlarıyla ülkenin üç şehrinde yapacakları sağlık taramasının kendileri için büyük bir tecrübe olacağını belirterek, "Burada gelecekte de meslektaşlarımızla birlik olmanın tohumlarını ekiyoruz." diye konuştu.

Karadağ Klinik Merkezi'nden Filip Vukomirovic ise ülkedeki sağlık sistemini tanıtma fırsatı bulmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 40 yıl önce kurulan merkezin, 500'ü doktor olmak üzere 2 bin 300 kişiye istihdam sağladığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın TİKA başkanlığı döneminde, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın fikri öncülüğünde hayata geçirilen Tecrübe Paylaşım Programı ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması hedefleniyor.

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