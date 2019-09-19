Türk öğrenciler küresel iklim grevine hazırlanıyor

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Türk öğrenciler, iklim aktivisti Greta Thunberg'in çağrısıyla bir araya gelen gençlerin oluşturduğu "Fridays for Future" hareketinin düzenleyeceği küresel greve destek verecek.

Fridays For Future Ankara ekibinden genç iklim aktivisti, ODTÜ Koleji 11. sınıf öğrencisi Bilge Yerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim aktivisti Greta Thunberg'i ve kurduğu Fridays For Future (Gelecek için Cumalar) hareketini yakından takip ettiğini, kısa bir süre önce de arkadaşları Anı Ersoy ve Ekin Toygur'la Fridays For Future'ın Ankara ayağını kurduklarını söyledi.

İklim değişikliğinin sonuçlarının her geçen gün insan hayatını biraz daha etkilediğini ifade eden Yerli, "Fridays For Future hareketi de iklim krizini yeniden tanımlamayı, yeni bir anlam katmayı ya da bir çözüm üretmeyi değil yıllardır var olan çözümlerin uygulanmasını talep ediyor. Aslında varmaya çalıştığım şey, bu işin 'bencesi sencesi'nin olmadığı, sadece bir dili yani bilimin dilini tanıdığıdır." dedi.

Yerli, iklim değişliğiyle mücadele konusunda farkındalık yaratmak için 20 Eylül'de dünyada birçok ülkede düzenlenecek küresel greve kendilerinin de katılacağını ve Çankaya Kuğulu Park'ta saat 14.00-18.00 arasında gösteri haklarını kullanacaklarını söyledi.