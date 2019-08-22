Türk öğrenciler, Senegalli yetim bebekleri ziyaret etti

TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) 'Tecrübe Paylaşımı Programı' kapsamında Senegal'e giden gönüllü üniversite öğrencileri, yetimhane ziyaretinde duygusal anlar yaşadı. Yetim bebekleri kucağına alıp seven öğrencilerden Mehmet Faruk Doğan, "O küçücük çocuğu kucağa aldığımda, onun gözlerine baktığımda ve bana güldüğünde gerçekten bunun dünyanın en değerli şeylerinden bile daha değerli olduğunu düşündüm ve bunu hissettim" dedi.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Tecrübe Paylaşımı Programı'na katılan 500 üniversite öğrencisi, 35 ülkeye saha ziyareti yapıyor. TİKA'nın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Hava Yolları, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Türkiye Gençlik Vakfı başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak gerçekleştirdiği programla üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor. Program kapsamında Senegal'e giden gönüllü öğrenci grubu, Mbour kentinde binden fazla terk edilmiş bebeğin, küçük yetimin ve aile şiddetinden kaçan çocuğun barındığı 'Birlikte Yaşa' yetimhanesini ziyaret etti.