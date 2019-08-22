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Türk öğrenciler, Senegalli yetim bebekleri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 16:38 | Son Güncelleme

TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) 'Tecrübe Paylaşımı Programı' kapsamında Senegal'e giden gönüllü üniversite öğrencileri, yetimhane ziyaretinde duygusal anlar yaşadı.

TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) 'Tecrübe Paylaşımı Programı' kapsamında Senegal'e giden gönüllü üniversite öğrencileri, yetimhane ziyaretinde duygusal anlar yaşadı. Yetim bebekleri kucağına alıp seven öğrencilerden Mehmet Faruk Doğan, "O küçücük çocuğu kucağa aldığımda, onun gözlerine baktığımda ve bana güldüğünde gerçekten bunun dünyanın en değerli şeylerinden bile daha değerli olduğunu düşündüm ve bunu hissettim" dedi.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Tecrübe Paylaşımı Programı'na katılan 500 üniversite öğrencisi, 35 ülkeye saha ziyareti yapıyor. TİKA'nın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Hava Yolları, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Türkiye Gençlik Vakfı başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak gerçekleştirdiği programla üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor. Program kapsamında Senegal'e giden gönüllü öğrenci grubu, Mbour kentinde binden fazla terk edilmiş bebeğin, küçük yetimin ve aile şiddetinden kaçan çocuğun barındığı 'Birlikte Yaşa' yetimhanesini ziyaret etti.

'DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞEYLERİNDEN DAHA DEĞERLİ'

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, yürümeye daha yeni başlayan yetim bebeklerin ellerindeki biberonlarla gönüllü Türk öğrencilere doğru koştuğu görüldü. Afrikalı çocuklarla hemen kaynaşan, yetim bebekleri kucaklarına alıp seven öğrenciler, yanlarında getirdikleri hikaye kitapçığı ve çeşitli hediyeleri çocuklara verdiler. Ayrıca ziyaret sırasında, TİKA'nın desteğiyle alınan gıda ve temizlik malzemeleri de yetimhaneye verildi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Mehmet Faruk Doğan, yetimhane ziyareti sırasında yaşadıkları duygusal anları anlattı. Doğan, "Senegal'de birçok proje yaptık, ama yetimhane bizim için bambaşkaydı. Çünkü o avluya girdiğimizde çocukların bizim üzerimize doğru gülerek koşması ve onların hangi odalarda kaldığını ziyaret ederken gördüğümüz o binanın eskiliği ve oldukça kötü durumda olması bizi açıkçası benim kalbimi biraz kırdı. Ama bunun yanında da o küçücük çocuğu kucağa aldığımda onun gözlerine baktığımda ve bana güldüğünde gerçekten bunun dünyanın en değerli şeylerinden bile daha değerli olduğunu düşündüm ve bunu hissettim" dedi.

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