Türk öğrenciler ve mezunlardan Mısır'da dostluk turnuvası

KAHİRE (AA) - Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi'nde okuyan Türk öğrenciler ve eski mezunlar, bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının katılımıyla 2018 Türkiye Dostluk ve Dayanışma Futbol Turnuvası düzenledi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinin gözetiminde düzenlenen turnuva, çeşitli spor salonlarında yapılan dört karşılaşmayla başladı. Beş haftada tamamlanacak olan Turnuva için 11 takım oluşturuldu.

Turnuva hakkında AA muhabirine bilgi veren Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Yakup Civelek, sporun tanışma, dostluk ve dayanışma vesilelerinden biri olduğunu ifade etti.

Hedeflerinin, öğrenciler ile Mısır’da yaşayan Türklerin tanışması, aralarında diyalog ve dayanışmanın sağlanması olduğunu dile getiren Civelek, organizasyonun sponsorluğunu yapan Türk iş adamlarına teşekkür etti.

Turnuva Koordinasyon Heyeti başkanı Abdullah Özbay ise Eğitim Müşaviri'nin önerisi üzerine başlattıkları Turnuva'nın çok güzel sonuçları olacağına inandığını, öğrencilerin yıllardır Mısır’da yaşayan Türklerle tanışma, diyalog kurma ve özellikle de eski mezunların tecrübelerinden faydalanma imkânı bulacaklarını kaydetti.

Turnuva'nın, 5 hafta sonra düzenlenecek final maçıyla sona ereceği ve dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verileceği öğrenildi.

