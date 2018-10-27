HABER

Türk öğrenciler ve mezunlardan Mısır'da dostluk turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 16:15 | Son Güncelleme

Türk öğrenciler ve mezunlardan Mısır'da dostluk turnuvası

KAHİRE (AA) - Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi'nde okuyan Türk öğrenciler ve eski mezunlar, bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının katılımıyla 2018 Türkiye Dostluk ve Dayanışma Futbol Turnuvası düzenledi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinin gözetiminde düzenlenen turnuva, çeşitli spor salonlarında yapılan dört karşılaşmayla başladı. Beş haftada tamamlanacak olan Turnuva için 11 takım oluşturuldu.

Turnuva hakkında AA muhabirine bilgi veren Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Yakup Civelek, sporun tanışma, dostluk ve dayanışma vesilelerinden biri olduğunu ifade etti.

Hedeflerinin, öğrenciler ile Mısır’da yaşayan Türklerin tanışması, aralarında diyalog ve dayanışmanın sağlanması olduğunu dile getiren Civelek, organizasyonun sponsorluğunu yapan Türk iş adamlarına teşekkür etti.

Turnuva Koordinasyon Heyeti başkanı Abdullah Özbay ise Eğitim Müşaviri'nin önerisi üzerine başlattıkları Turnuva'nın çok güzel sonuçları olacağına inandığını, öğrencilerin yıllardır Mısır’da yaşayan Türklerle tanışma, diyalog kurma ve özellikle de eski mezunların tecrübelerinden faydalanma imkânı bulacaklarını kaydetti.

Turnuva'nın, 5 hafta sonra düzenlenecek final maçıyla sona ereceği ve dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verileceği öğrenildi.

PARTNERWhatsApp'ınızı mutlaka güncelleyin! Bomba özellik geldiWhatsApp'ınızı mutlaka güncelleyin! Bomba özellik geldi
Zekai Kafaoğlu: Türk milletinin azmi 2023 hedeflerine ulaşmada en büyük güvencemizdirZekai Kafaoğlu: Türk milletinin azmi 2023 hedeflerine ulaşmada en büyük güvencemizdir
Kapıkule'de 10 kilometre TIR kuyruğuKapıkule'de 10 kilometre TIR kuyruğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dayanışma Dostluk futbol Kahire'de Turnuva Türk

En Çok Okunan Haberler

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RDW nedir? RDW-CV ve RDW-SD ne anlama gelir? RDW düşüklüğü, yüksekliği ve tedavisi

RDW nedir? RDW-CV ve RDW-SD ne anlama gelir? RDW düşüklüğü, yüksekliği ve tedavisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Liderlerin güzergahında Emniyet'i alarma geçiren olay

Liderlerin güzergahında Emniyet'i alarma geçiren olay

YÖK açıkladı! Okul Tanıma Belgesi de e-Devlet'te

YÖK açıkladı! Okul Tanıma Belgesi de e-Devlet'te

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Şanlıurfa'da milyonluk atlar Batı Nil virüsü yüzünden öldü

Şanlıurfa'da milyonluk atlar Batı Nil virüsü yüzünden öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.