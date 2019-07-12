HABER

Türk öğrencilerden gururlandıran ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 18:16 | Son Güncelleme

Türk lise öğrencileri, 52 ülkeden okulların yarıştığı First Lego League Asia Pacific Open Championship turnuvasında, Yenilikçi Çözüm dalında dünya birinciliğini elde etti.Çevre Koleji bünyesinde faaliyet gösteren Lise Robotik Takımı, Avustralya’nın en popüler şehri Sidney’de düzenlenen ve 52 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı dünyanın en ünlü robotik yarışmasında Yenilikçi Çözüm dalında dünya birinciliği elde etti.

Türk öğrencilerden gururlandıran ödül

Türk lise öğrencileri, 52 ülkeden okulların yarıştığı First Lego League Asia Pacific Open Championship turnuvasında, Yenilikçi Çözüm dalında dünya birinciliğini elde etti.
Çevre Koleji bünyesinde faaliyet gösteren Lise Robotik Takımı, Avustralya’nın en popüler şehri Sidney’de düzenlenen ve 52 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı dünyanın en ünlü robotik yarışmasında Yenilikçi Çözüm dalında dünya birinciliği elde etti. Türkiye’yi temsil eden tek Türk takımı olan ve First Lego League Asia Pacific Open Championship turnuvasında “Inovative Solution” ödülünü kazanan robotik takımı, yarışmaya damga vurdu.

Projelerini NASA’ya sundular
Uzaydaki atık ambalajlara “yenilebilir ambalaj” projesiyle çözüm üreten Türk takımı aynı zamanda NASA ile de iletişime geçerek projelerini sundu. Turnuva’ya katılan öğrenciler, Japonya, Güney Kore, Çin ve Rusya gibi zorlu rakipleriyle yaptıkları mücadele sonucunda başarılarıyla gururlandırdı.

Zeybek gösterisiyle de yoğun ilgi gördü
Turnuvada ülkemizi temsil eden Robotik Takımı yarışma etaplarından biri olan kültürel etkinlik kapsamında sergilediği zeybek gösterisi ile yoğun ilgi gördü. Farklı ülkelerden öğrenciler ile kaynaşma imkanı bulan Robotik Takımı, Türkiye Cumhuriyeti Sidney Başkonsolosu Mahir Karalar tarafından da yakından takip edildi. Öğrencileri makamına kabul ederek tebrik eden Karalar, “Göğsümüzü kabartan robotik takımımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Türk öğrencilerden gururlandıran ödül

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!
Göç hikâyelerini anlatılarGöç hikâyelerini anlatılar
Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktıKazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor'a 15 yıl hapis cezası

Eşini öldürüp 4 parçaya bölmüştü Karar verildi

Bodrum'da korkutan yangın

Bodrum'da korkutan yangın

Arnavutköy'deki teker faciasından iyi haber

Görüntüler dehşete düşürmüştü! İyi haber geldi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması

Bakan Akar'dan S-400 açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.