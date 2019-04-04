Avrupa Birliğince (AB) desteklenen proje kapsamında İspanya'da düzenlenen festivale katılan Düzceli öğrenciler, erik dalı oyunu oynayarak Türk kültürünü tanıttı.

Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, AB Komisyonu tarafından desteklenen "Manevi Kültürel Miras" konulu Erasmus+ projesi kapsamında 6 ülkeden öğrencilerin katılımıyla İspanya'nın Malaga kentinde gerçekleşen Kültür Festivaline katıldı.

Öğrencilerin kendi ülkelerini tanıttığı festivalde, Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri erik dalı ve damat oyunuyla performans sergiledi. Farklı ülkelerden gelen katılımcılar, öğrencilerin oyununa eşlik etti.

Festivalde halk danslarının yanı sıra öğrenciler, geleneksel gölge oyunu Karagöz-Hacivat gösterisi de yaptı.

Katılımcıların ilgiyle izlediği Türk öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı.

