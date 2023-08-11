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  4. Türk öğrencilerden ses getirecek proje! Gizlilik anlaşması gereği detayları açıklanmıyor

Türk öğrencilerden ses getirecek proje! Gizlilik anlaşması gereği detayları açıklanmıyor

11.08.2023 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın Hamburg kentinde üniversite okuyan ve yaklaşık 1 yıldır "Uçan İnsan" projesi üzerine çalışan 7 kişilik Türk ekip, "Çalışmamızın merkezinde insanı uzun vadede havada taşıyabilen bir aletin tasarımı ve fonksiyonları var." dedi.

Türk öğrencilerden ses getirecek proje! Gizlilik anlaşması gereği detayları açıklanmıyor

Almanya'nın Hamburg kentinde üniversite okuyan uçak mühendisi Hilal Özdilli ile uluslararası hukukçu Tuğçe Şahin, 7 kişilik bir ekip ile "Uçan İnsan" projesi üzerine çalıştı. "Anka" adını verdiği 7 kişilik ekip ile projeyi geliştiren Özdilli ile Şahin, tüm testler doğru sonuçlanırsa 2-3 sene içinde havada "uçan insanların" olabileceğini söyledi.

Gizlilik anlaşmaları çerçevesinde çok fazla detay bilgi vermenin yasak olduğunu belirten Şahin ve Özdilli, "Asrın projeleri arasında hayal edilen Uçan İnsan projesi için toplam 32 kişilik bir çekirdek ekiple çalışıyoruz. Türkiye’de bulunan 25 kişilik ekibimiz, Teknofest’te başka bir projeyle birincilik ödülü alan çok yetenekli arkadaşlarımızdan oluşuyor." dedi.

HEZARFEN AHMET ÇELEBİ'DEN İLHAM ALINDI

Anka olarak Hezarfen Ahmet Çelebi’nin uçan insan fikrinden ilham alarak günümüz imkanlarıyla insanların uçma hayalini gerçekleştirmeyi hedeflemiş geniş bir ekibe sahip olduklarının altını çizen genç girişimciler, "Çalışmamızın merkezinde insanı uzun vadede havada taşıyabilen bir aletin tasarımı ve fonksiyonları var. Şimdilik 100 kilo ile sınırlı olan bu alet hem savunma sanayine hem de halkın kullanımına yönelik. Ayrıca deprem bölgesi, itfaiyenin yangın söndürme çalışması gibi alanlarda da çok yararlı olabilecek bir alet yapmanın peşindeyiz." dedi.

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"TÜRKİYE'YE EKONOMİ KONUSUNDA KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Anka'nın STK'lardan ve diğer kuruluşlardan tamamen bağımsız bir kurum olduğunu belirten Şahin ve Özdilli, "Anka kurumu olarak çalışmalarımızı hem Almanya’nın hem de Türkiye’nin farklı şehirlerinde mühendisler, hukukçular, finansmanlar ve dış ilişkiler koordinatörlüğü ile yürütmekteyiz. Süreci yakından takip edip en geç 3 ayda bir Türkiye’de toplanıyoruz. İstişare için gerek duyulan komiteleri kuruyor ve araştırmalarımızı bu çerçevede gerçekleştiriyoruz. Anka kurumu olarak gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Dışa bağımlılığın azaltılması anlamında istikrarlı bir şekilde ilerlemeye çaba gösteriyor ve rekabetin yoğunlaşmasını ve Türkiye’ye ekonomi konusunda katkı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

TANITIM GECESİ DÜZENLENECEK

Projeyi yürüten ekipte yer alan Şahin ve Özdilli, 3 Eylül 2023 Pazar günü Hamburg’da projeyi tanıtmak için tanıtım gecesi düzenleyeceklerini söyledi.

Bu önemli projeye katkıda bulunmak isteyenleri davet edeceklerini belirten genç ekip, "Projemize özellikle iş insanlarını davet etmek istiyoruz. Projemize katkı sunmak isteyenler için bir de anketimiz var. Ankete katılıp soruları cevaplayarak projemize yön verebilirseniz seviniriz." ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya hezarfen

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