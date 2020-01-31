Türk öğretmen genç, Çin sokaklarında son durumu anlattı

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA - ÇİN'de yaşayan Türk öğretmen, hayalet şehre dönen Siçuan Chengdu sokaklarında son durumu anlattı.

Türkiye'den 7 ay önce Çin'e İngilizce eğitimi vermek için giden Furkan Sungur (26) Korona virüsü nedeniyle önlemlerin üst düzeyde olduğu Siçuan Chengdu sokaklarını dolaştı. Uyarılar doğrultusunda önlemlerini aldığını belirten Furkan Sungur, kız arkadaşının da Çinli olduğunu kaydetti. Belirli alışveriş merkezlerinin dışında alışveriş merkezleri ve restoranların kapalı olduğu vurgulayan Sungur, en işlek caddelerin bile sessizliğe büründüğü söyledi. Sokaklarda maske ile dolaştıklarını belirten Sungur, açık alışveriş merkezlerine görevlilerinin ateşlerini ölçerek aldığını kaydetti. Şehirde başka Türklerin de bulunduğu belirten Furkan Sungur, önlem olarak maske taktıklarını ifade etti.

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